Для амурчан подготовили памятку в связи со случаями бешенства

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Управление Роспотребнадзора по Амурской области опубликовало памятку для жителей региона о бешенстве. Амурчанам напоминают об основных мерах профилактики этого заболевания.

По последним данным, в Приамурье бешенством заразились дикие животные в четырех районах. В Михайловском районе зафиксировано три случая заболевания сельхозживотных, а в Константиновском районе лиса с признаками бешенства напала на школьницу.

В 2017 году, когда случаи заболевания бешенством в регионе не фиксировались, за медицинской помощью в Приамурье обратились 1 440 человек, пострадавших от укусов, ослюнений, оцарапываний животными, в том числе 428 детей. С начала 2018 года зафиксировано 1 302 случая, в том числе 442 – когда страдали дети.

Бешенство – острое вирусное инфекционное заболевание, общее для человека и животных, всегда заканчивается смертью.

Источником возбудителя являются как домашние животные (чаще всего кошки и собаки, реже сельскохозяйственные животные), так и дикие (лисица, волк, енотовидная собака, летучие мыши и различные грызуны).

Заражение человека обычно происходит при укусах, ослюнении, оцарапывании больным бешенством животным, при контакте с предметами, инфицированными слюной животного, а также аэрозольно. Пострадавшие от укусов животными должны знать, что возбудитель бешенства может находиться в слюне больного животного за 10 дней до появления первых признаков заболевания.

«Если вас укусило животное, следует немедленно обратиться в травматологический пункт за медицинской помощью для проведения антирабического лечения. Чем раньше начат курс антирабического лечения, тем быстрее произойдет выработка иммунитета, который позволит предотвратить заболевание», – пишет амурское ведомство.

Антирабическая помощь в медицинских организациях проводятся бесплатно. Курс прививок отечественной антирабической вакциной составляет 6 уколов, вакцина вводится в дозе 1 миллилитр в дельтовидную мышцу (плечо).

Меры по предупреждению инфицирования людей бешенством:

– избегайте контакта с безнадзорными и дикими животными, особенно с теми, которые забрели в населенный пункт и имеют явные признаки неадекватного поведения. Расскажите обязательно об этом правиле своим детям; – сделайте профилактическую прививку против бешенства, если профессионально связанны с риском заражения бешенством (ветеринары, собаководы, егеря, лаборанты, спелеологи, охотники, звероводы); – приобретайте животных только в специализированных организациях при наличии ветеринарного освидетельствования.

Владельцы домашних животных:

– при любом заболевании животного и, особенно, при появлении симптомов бешенства (обильное слюнотечение, затруднение глотания, судороги) – немедленно обращайтесь в ближайшую ветеринарную станцию, ни в коем случае не занимайтесь самолечением; – обязательно прививайте своих домашних против бешенства; – если ваше животное укусило человека, сообщите пострадавшему свой адрес и доставьте собаку или кошку для осмотра и наблюдения ветеринарным врачом ветеринарной станции. Владелец животного несет административную, а при нанесении тяжелых увечий и смерти пострадавшего – уголовную ответственность за нарушение Правил содержания животных; – не осуществляйте самостоятельно забой заболевших и уничтожение павших сельскохозяйственных и домашних животных без ветеринарного освидетельствования.

Охотникам советуют не охотиться на диких животных с невакцинированными собаками. При снятии шкуры с промысловых видов животных следует пользоваться одноразовыми перчатками, которые потом необходимо сжечь.