Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
18декабря
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 11:02 0

Спортсменка из Свободного установила два рекорда области в толкании ядра

Спортсменка из Свободного установила два рекорда области в толкании ядра
Фото: www.gzt-sv.ru

Воспитанница спортшколы № 1 Свободного Ольга Батырева на соревнованиях в Хабаровске установила рекорд Амурской области в толкании ядра. Затем в течение недели на других соревнованиях побила свой же рекорд, толкнув ядро почти на полметра дальше.

С 23 по 24 ноября в Хабаровске прошли всероссийские соревнования по лёгкой атлетике «Старты надежд» среди девушек и юношей 2003-2004 годов рождения. В них приняли участие 370 спортсменов Дальнего Востока, в том числе воспитанники спортшколы № 1 Свободного.

Ольга Батырева на этих соревнованиях установила новый рекорд Амурской области в толкании ядра – 16 метров 18 сантиметров. Её землячка Алена Павлова завоевала первое место в прыжках в высоту и выполнила первый спортивный разряд.

Через несколько дней Ольга Батырева приняла участие еще в одном дальневосточном турнире по легкой атлетике – с 30 ноября по 1 декабря в Хабаровске прошли дальневосточные соревнования среди детских спортивных школ «Метелица-2018». Девушка из Свободного не только завоевала золото, но и установила новый рекорд Амурской области и самих соревнований в толкании ядра. Она побила свой же результат, толкнув снаряд на 16 метров 66 сантиметров, сообщает портал Gzt-sv.ru.

Просмотров всего: 237

#Свободный #спорт

распечатать


Общество 1

Две сотни россиян и китайцев пробежались по благовещенской набережной
В России и мире

Елизавета Туктамышева рассказала о своем здоровье
Спорт 3

В Благовещенске спортсмены сделали лыжную трассу (видео)
Общество 1

Танцоры из трех городов выступили на «Зимнем калейдоскопе» в Благовещенске (фото)
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь