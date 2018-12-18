Спортсменка из Свободного установила два рекорда области в толкании ядра

Воспитанница спортшколы № 1 Свободного Ольга Батырева на соревнованиях в Хабаровске установила рекорд Амурской области в толкании ядра. Затем в течение недели на других соревнованиях побила свой же рекорд, толкнув ядро почти на полметра дальше.

С 23 по 24 ноября в Хабаровске прошли всероссийские соревнования по лёгкой атлетике «Старты надежд» среди девушек и юношей 2003-2004 годов рождения. В них приняли участие 370 спортсменов Дальнего Востока, в том числе воспитанники спортшколы № 1 Свободного.

Ольга Батырева на этих соревнованиях установила новый рекорд Амурской области в толкании ядра – 16 метров 18 сантиметров. Её землячка Алена Павлова завоевала первое место в прыжках в высоту и выполнила первый спортивный разряд.

Через несколько дней Ольга Батырева приняла участие еще в одном дальневосточном турнире по легкой атлетике – с 30 ноября по 1 декабря в Хабаровске прошли дальневосточные соревнования среди детских спортивных школ «Метелица-2018». Девушка из Свободного не только завоевала золото, но и установила новый рекорд Амурской области и самих соревнований в толкании ядра. Она побила свой же результат, толкнув снаряд на 16 метров 66 сантиметров, сообщает портал Gzt-sv.ru.