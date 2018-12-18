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18декабря
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сегодня, 10:52 10

Избирком Приморья признал Олега Кожемяко избранным губернатором

Избирком Приморья признал Олега Кожемяко избранным губернатором
Фото: astv.ru

Краевая избирательная комиссия Приморья на заседании 18 декабря признала Олега Кожемяко избранным губернатором региона. «Учитывая, что за кандидата Кожемяко Олега Николаевича отдано более 50 % голосов, предлагается признать его избранным губернатором <…> Решение принимается единогласно», – сказала на заседании председатель крайизбиркома Татьяна Гладких.

Как пишет ТАСС, член ЦИК Евгений Шевченко уточнил журналистам, что повторные выборы главы региона признаны состоявшимися. «Выборы состоялись, выборы прошли безупречно, в строгом соответствии с законом», – сказал Шевченко.

На выборах главы Приморья, состоявшихся 16 декабря, врио губернатора региона Олег Кожемяко набрал 61,88 % голосов. Второе место занял депутат Госдумы РФ Андрей Андрейченко от ЛДПР (25,16 %).

Как сообщалось ранее, повторные выборы в Приморье были назначены после отмены результатов голосования 16 сентября из-за многочисленных нарушений.

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#выборы

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Комментарии
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  • Демидыч

    Демидыч
    2 часа назад

    Оговорилась секретарь избирательной комиссии

    На официальном брифинге крайизбиркома Приморского края Наталья Камаева оговорилась и назвала новоиспеченного губернатора оленем. Казусное видео уже «гуляет» по социальным сетям, пишет dvnovosti.ru. Однако секретарь избирательной комиссии быстро исправилась.

    – Кожемяко Олень… Олег Николаевич набрал 61,88 процента, – сказала секретарь избирательной комиссии.

  • Alei

    Alei
    2 часа назад

    https://asn24.ru/news/politics/57717/

  • ay

    ay
    1 час назад

    Демидыч

    Оговорилась секретарь избирательной комиссии На официальном брифинге крайизбиркома Приморского края Наталья Камаева оговорилась и назвала новоиспеченного губернатора оленем. Казусное видео уже «гуляет» по социальным сетям, пишет dvnovosti.ru. Однако секретарь избирательной комиссии быстро исправилась. – Кожемяко Олень… Олег Николаевич набрал 61,88 процента, – сказала секретарь избирательной комиссии.



    Трындец ей теперь.

  • Graf1977

    Graf1977
    1 час назад

    Да там теперь не только ей трындец, там теперь всему Приморью трындец, кстати Верка с чемоданом уже покинула остров и спешит на помощь!!!

  • Well you give

    Well you give
    1 час назад

    Взгляд на фото ни как у выигравшего, а как у обреченного.

  • Антон Патоков

    Антон Патоков
    1 час назад

    Цирк окончен, расходимся господа.

  • Noir

    Noir
    1 час назад

    Well you give

    Взгляд на фото ни как у выигравшего, а как у обреченного.



    Жалко ему родной край, но что поделать, надо значит надо.

  • добренький

    добренький
    57 минут назад

    Что не поимел в молодости поимеет сейчас в крае.

  • Игорь Николаевич Павлов

    Игорь Николаевич Павлов
    30 минут назад

    Отличный результат свободных выборов!

    Кожемяко респект!

  • Док

    Док
    1 минута назад

    Вид у него больной

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