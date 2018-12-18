Избирком Приморья признал Олега Кожемяко избранным губернатором
Краевая избирательная комиссия Приморья на заседании 18 декабря признала Олега Кожемяко избранным губернатором региона. «Учитывая, что за кандидата Кожемяко Олега Николаевича отдано более 50 % голосов, предлагается признать его избранным губернатором <…> Решение принимается единогласно», – сказала на заседании председатель крайизбиркома Татьяна Гладких.
Как пишет ТАСС, член ЦИК Евгений Шевченко уточнил журналистам, что повторные выборы главы региона признаны состоявшимися. «Выборы состоялись, выборы прошли безупречно, в строгом соответствии с законом», – сказал Шевченко.
На выборах главы Приморья, состоявшихся 16 декабря, врио губернатора региона Олег Кожемяко набрал 61,88 % голосов. Второе место занял депутат Госдумы РФ Андрей Андрейченко от ЛДПР (25,16 %).
Как сообщалось ранее, повторные выборы в Приморье были назначены после отмены результатов голосования 16 сентября из-за многочисленных нарушений.
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