Оптическая иллюзия с водой повергла в шок пользователей Сети

Фото: скриншот видео YouTube

В интернете опубликовано новое видео оптической иллюзии. На кадрах видно неподвижную струю воды, которая только с виду кажется замершей.

Удивительное природное явление заснял Дарио Бонзи во время прогулки в долине Камоники в центральных Альпах. «Я никогда не видел ничего подобного. Это было похоже на лед, но оказалось текущей водой!» – признался итальянец.

Иллюзию можно объяснить эффектом ламинарного потока, передает РИА Новости. Такое течение жидкости наблюдается при небольших скоростях ее движения. В статье Daily Mail иллюзия называется редким природным феноменом.