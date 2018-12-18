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сегодня, 10:49 0

Оптическая иллюзия с водой повергла в шок пользователей Сети

Оптическая иллюзия с водой повергла в шок пользователей Сети
Фото: скриншот видео YouTube

В интернете опубликовано новое видео оптической иллюзии. На кадрах видно неподвижную струю воды, которая только с виду кажется замершей.

Удивительное природное явление заснял Дарио Бонзи во время прогулки в долине Камоники в центральных Альпах. «Я никогда не видел ничего подобного. Это было похоже на лед, но оказалось текущей водой!» – признался итальянец.

Иллюзию можно объяснить эффектом ламинарного потока, передает РИА Новости. Такое течение жидкости наблюдается при небольших скоростях ее движения. В статье Daily Mail иллюзия называется редким природным феноменом.

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#жизнь #природа

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