В Благовещенском районе презентовали фильм о муниципальном образовании

Фото: пресс-служба администрации Благовещенского района

В Доме культуры села Марково показали фильм «Там, где хочется жить…». Почти часовое видео можно назвать визитной карточкой Благовещенского района. Первые 100 дисков с фильмом отправили в сельсоветы, школы, библиотеки, Дома культуры и организации района.

Отправной точкой съемки фильма о Благовещенском районе «Там, где хочется жить…» стал считаться 2013 год, когда почетный гражданин Благовещенского района, педагог дополнительного образования и хормейстер Дома культуры села Михайловка, позже – руководитель кинопроекта Александр Попов сделал первые кадры кинохроники.

С тех пор прошло почти пять лет, в течение которых велись съемки всех сторон жизни муниципального образования – от культурных мероприятий до трудовых будней, от зарисовок из повседневной жизни до знаковых событий района, сообщает пресс-служба муниципального образования. «В Благовещенском районе, без сомнения, есть что показать и рассказать. Печатной информации о районе хватает, а вот упорядоченной истории, запечатленной на видео, не было, – делится Александр Попов. – Вот мы и решили остановить мгновения и оставить их потомкам. Чтобы помнили и знали, чем жил и дышал район».

По словам идейного вдохновителя и исполнителя масштабной задумки, за все время сбора материала были использованы километры пленки и терабайты памяти. «Без ложной скромности, видеоинформации хватило бы на многосерийный документальный фильм, даже я бы сказал, на полновесный сериал, – констатирует Александр Петрович. – Но пришлось, как говорится, резать материал по живому. Тем не менее фильм получился хоть и немного публицистическим, но достаточно интересным и информативно-полновесным, освещающим основные направления развития Благовещенского района».

Пока весь отснятый материал находится на хранении Александра Попова, но творческая натура создателя не дает покоя: Александр Петрович уверен – сюжеты не должны лежать мертвым грузом, а просто обязаны пойти в дело. «Знаете, материал из имеющегося у меня видеоархива можно в дальнейшем использовать для создания обзорных дисков – альбомов о творческих и трудовых коллективах Благовещенского района, о поселениях с видеорассказами о ветеранах войны и труда или киноэкскурсиями по сельским музеям. Нужное дело? Безусловно», – считает создатель своеобразной мини-фильмографии муниципального образования.

Глава Благовещенского района Сергей Адаменко отметил особую значимость фильма в сохранении истории: «К сожалению, реалии жизни неумолимы, и некоторых людей, вписавших свою страницу в летопись района, уже нет с нами. А вот кадры кино с таким позитивным названием “Там, где хочется жить…” сохранили для будущих поколений тех, чьими делами гордится район. Это дорогого стоит, поскольку память сильнее времени», – подчеркнул Сергей Адаменко.