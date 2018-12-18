Полицейский помог благовещенке выселить квартирантов

В адрес начальника УМВД России по Амурской области генерал-майора полиции Николая Аксёнова пришло благодарственное письмо. В нем жительница Благовещенска выразила благодарность старшему участковому уполномоченному полиции МО МВД России «Благовещенский» старшему лейтенанту Валерию Раджабову, который помог ей выселить квартирантов, снимающих у нее жилье.

Женщина обратилась в отдел полиции с заявлением. В нем она сообщила, что не может выселить из своей квартиры людей, которые живут там на условиях аренды. На ее просьбу съехать, квартиранты никак не реагировали.

«Валерий Раджабов оперативно решил данную проблему. Уже после первой беседы с участковым уполномоченным квартиранты съехали. И таким образом проблема жительницы Благовещенска была решена», – рассказали в амурском управлении МВД.

«Раджабов В.С. добросовестно выполняет свои служебные обязанности. В процессе своей служебной деятельности тщательно вникает в проблемы граждан, не остается равнодушным. Он оказал значительную поддержку и помощь при моем обращении в полицейский участок. Предпринятые им действия поспособствовали быстрому решению возникшей у меня проблемы», – говорится в письме.