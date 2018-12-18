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18декабря
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сегодня, 10:41 7

Полицейский помог благовещенке выселить квартирантов

Полицейский помог благовещенке выселить квартирантов
Фото: www.aif.ua

В адрес начальника УМВД России по Амурской области генерал-майора полиции Николая Аксёнова пришло благодарственное письмо. В нем жительница Благовещенска выразила благодарность старшему участковому уполномоченному полиции МО МВД России «Благовещенский» старшему лейтенанту Валерию Раджабову, который помог ей выселить квартирантов, снимающих у нее жилье.

Женщина обратилась в отдел полиции с заявлением. В нем она сообщила, что не может выселить из своей квартиры людей, которые живут там на условиях аренды. На ее просьбу съехать, квартиранты никак не реагировали.

«Валерий Раджабов оперативно решил данную проблему. Уже после первой беседы с участковым уполномоченным квартиранты съехали. И таким образом проблема жительницы Благовещенска была решена», – рассказали в амурском управлении МВД.

«Раджабов В.С. добросовестно выполняет свои служебные обязанности. В процессе своей служебной деятельности тщательно вникает в проблемы граждан, не остается равнодушным. Он оказал значительную поддержку и помощь при моем обращении в полицейский участок. Предпринятые им действия поспособствовали быстрому решению возникшей у меня проблемы», – говорится в письме.

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Комментарии
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  • Демидыч

    Демидыч
    2 часа назад

    а налоги за квартирантов дама платит?

  • Обыкновенный медвежонок

    Обыкновенный медвежонок
    2 часа назад

    Ну всё. Прощай участковый. Сейчас следственный комитет начнёт проверку по факту превышения должностных полномочий.

  • Victrix

    Victrix
    1 час назад

    Демидыч

    а налоги за квартирантов дама платит?



    Ну, во-первых она из выселила, а во-вторых налог на квартирантов в РФ не предусмотрен.

  • Deitra

    Deitra
    49 минут назад

    Налог не на квартирантов, а на прибыль. Ей же деньгами платили, а не квартирантами.

  • Читатель инфо

    Читатель инфо
    43 минуты назад

    Пока квартиранты платили, она обходилась без участкового. Кстати тема с налогами интересная. Наверняка договор не заключался.

  • Alexey28rus

    Alexey28rus
    34 минуты назад

    Ну а без договора ничто не доказуемо. Вообще для подстраховки нужно всегда составлять договор безвозмездного найма жилого помещения.

  • Victrix

    Victrix
    25 минут назад

    Deitra

    Налог не на квартирантов, а на прибыль. Ей же деньгами платили, а не квартирантами.



    При чем здесь прибыль? Участковый же квартирантов выселял, а не деньги.

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