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18декабря
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На Зейской ГЭС назначен исполняющий обязанности директора

На Зейской ГЭС назначен исполняющий обязанности директора
Фото: www.zges.rushydro.ru

На Зейской ГЭС сменилось руководство: с понедельника, 17 декабря, обязанности директора гидроэлектростанции исполняет главный инженер предприятия Вячеслав Шепелев. Кадровые перестановки вызваны тем, что прежний директор принял решение уволиться.

Ранее филиал ПАО «РусГидро» – «Зейскую ГЭС» – возглавлял Сергей Цирлин. До этого он был заместителем главного инженера на Воткинской ГЭС в Пермском крае, а в 2017 году стал директором на Зейской ГЭС.

Новый исполняющий обязанности директора Вячеслав Шепелев на Зейской ГЭС работает недавно – с июля 2018 года. Он родился в Челябинской области, ему 42 года. С 2002 по 2018 годы он работал на Жигулевской ГЭС – начал с должности инженера ПТО и дорос до руководителя дирекции.

11 июля 2018 года Вячеслав Владимирович был назначен первым заместителем – главным инженером филиала ПАО «РусГидро» – «Зейская ГЭС». С 17 декабря он стал исполняющим обязанности директора.

Как пояснили в пресс-службе Зейской ГЭС, решение о назначении директора будет приниматься в руководстве «РусГидро».

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#энергетика

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