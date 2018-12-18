В Благовещенске грузовик протаранил легковушку и уехал (видео)

Фото: кадр видео

17 декабря в Благовещенске произошло ДТП, участник которого скрылся с места аварии. Теперь его разыскивает полиция.

Происшествие случилось в 13:35 во дворе дома № 44 по улице Новой. Водитель, управляя грузовиком, двигался задним ходом и врезался в припаркованный во дворе автомобиль, после чего уехал.

Как сообщает ОГИБДД МО МВД России «Благовещенский», водитель находился за рулем микрогрузовика с будкой белого цвета, на кабине которого установлен обтекатель.

Госавтоинспекция просит откликнуться очевидцев ДТП или самого водителя. Тех, кому известно, где находится грузовик, просят сообщить об этом.

Информацию можно передать по телефонам: 8-962-285-82-40, 59-46-86, 42-52-62.

Видео предоставлено ОГИБДД МО МВД России «Благовещенский»