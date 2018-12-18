Опубликован проект расписания ЕГЭ на 2019 год

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ЕГЭ в 2019 году традиционно пройдет в три этапа: досрочный (с 20 марта по 10 апреля), основной (с 27 мая по 1 июля) и дополнительный (с 3 по 20 сентября). Начнутся досрочный и основной периоды ЕГЭ с экзаменов по географии и литературе. В каждом из периодов проведения экзаменов предусмотрены резервные сроки.

В соответствии с порядком государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, выпускники прошлых лет сдают ЕГЭ в досрочный период и резервные сроки основного периода ЕГЭ, выпускники текущего года – в основные сроки основного периода.

Выпускники, у которых совпали сроки проведения экзаменов по отдельным учебным предметам, могут также сдать их в резервные сроки. Принять участие в ЕГЭ в иные сроки можно только при наличии уважительных причин (болезни или иных обстоятельств), подтвержденных документально и соответствующего решения государственной экзаменационной комиссии.

Выпускники, получившие неудовлетворительные результаты по русскому языку и математике, либо получившие повторно неудовлетворительный результат по одному из этих учебных предметов в резервный день, могут сдать экзамен по русскому языку и (или) математике базового уровня в дополнительный сентябрьский период.

ОГЭ для выпускников 9 классов также пройдет в три этапа: досрочный (с 22 апреля по 14 мая), основной (с 24 мая по 2 июля) и дополнительный (с 3 по 21 сентября).

Заявления на участие в ГИА-11 принимаются до 1 февраля 2019 года, на участие в ГИА-9 – до 1 марта 2019 года.

Новые порядки проведения государственной итоговой аттестации в 9-х и 11-х классах утверждены совместными приказами Минпросвещения России и Рособрнадзора.

Основным изменением порядка ГИА-9 является включение в него процедуры итогового собеседования по русскому языку, успешное прохождение которого будет являться условием допуска к ГИА. Проводиться итоговое собеседование будет во вторую среду февраля и оцениваться по системе «зачет»/«незачет». Для участников, получивших «незачет», либо пропустивших собеседование по уважительной причине предусмотрены дополнительные сроки сдачи – вторая рабочая среда марта и первый рабочий понедельник мая.

В порядок ГИА-11 внесено изменение, дающее возможность выпускникам выбирать для сдачи ЕГЭ по иностранному языку не только английский, немецкий, французский и испанский языки, но и китайский. Также новым порядком предусмотрена возможность проведения ЕГЭ по информатике и ИКТ в компьютерной форме. Сейчас этот экзамен проводится с использованием бумажных бланков.

В соответствии с новым порядком, участники ЕГЭ могут выбрать для сдачи только один уровень ЕГЭ по математике – базовый или профильный. Вместе с тем в порядке предусмотрено, что в случае получения неудовлетворительного результата на ЕГЭ по математике, можно изменить выбранный ранее уровень ЕГЭ для повторной сдачи экзамена в резервные сроки. Также новым порядком предусмотрено, что выпускники прошлых лет, имеющие аттестат, не могут быть участниками ЕГЭ по математике базового уровня.

Выпускники прошлых лет при подаче заявления на участие в ЕГЭ теперь смогут предоставить заверенную копию аттестата, а не оригинал.

В порядке ГИА-11 предусмотрено, что во время проведения итогового сочинения (изложения) участникам запрещено иметь при себе средства связи, фото-, аудио- и видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные заметки и иные средства хранения и передачи информации. Участники, нарушившие эти правила, удаляются с итогового сочинения.