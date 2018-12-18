На центральной площади Циолковского установят больше 10 снежных фигур (фото)

Фото: пресс-служба администрации ЗАТО Циолковский

На центральной площади ЗАТО Циолковский идут работы по строительству снежного городка. Они стартовали 11 декабря.

Уже неделю круглосуточно работает пушка, вырабатывающая снег. Строительство снежных фигур на площади началось 15 декабря. Всего их будет больше десятка: Дед Мороз, Снегурочка, сказочные персонажи, объемные новогодние надписи.

Как пишет пресс-служба администрации Циолковского, работы идут быстро – центральная площадь преображается каждый вечер.

Ход строительства ежедневно контролирует глава ЗАТО Сергей Левицкий. «Работы идут полным ходом, результат уже наблюдается, и это только начало. Уверен, будет очень красиво, и мы сможем порадовать жителей и гостей нашего города», – отметил Левицкий.