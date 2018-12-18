Календарь с Путиным моментально продали в Японии: обзор прессы

В самолетах будут надевать наручники на дебоширов; 59 место (из 152-х) в рейтинге благополучных стран занимает Россия; вышла в свет новая книга Евгения Водолазкина

Об этом пишут все

Листаю «Российскую газету». Вижу статью «Наручное управление», в которой говорится о том, что экипажам рейсовых самолетов предоставлено право надевать на дебоширов наручники. Подробности называть не буду, вряд ли среди наших слушателей есть хулиганы. И потому мой взгляд скользит по другой публикации – о том, что итальянских школьников избавят от домашних заданий.

Но мы не итальянцы, а потому я перевертываю страницу в поисках более важного материала. Про Кожемяко вот увидел, что он стал во главе Приморья. Но мы уже это проходили. Давайте посмотрим, что у нас есть еще.

Вам статья

Еще пишут о том, что Россия заняла 59 место в рейтинге благополучных стран. Всего в этом списке 152 страны, так что мы не на последнем, слава богу, месте. В издании публикуется список первой десятки, где лидирует Норвегия. Завершает десятку Голландия. Не задавайтесь вопросом: хорошо или плохо то, что мы находимся на 59 месте. Во-первых, здесь мы уже на протяжении 5 лет, во-вторых, рядом с нами не такие уж плохие соседи – Грузия и Аргентина. В третьих (и это самое главное), от знания или незнания нашего места среди других стран в нашей жизни вряд ли что-то изменится. Я имею в виду в лучшую сторону.

Также в номере

На что еще я обращу ваше внимание в главной газете страны – на рецензию на новую книгу Евгения Водолазкина (напомню, это автор «Лавра» и «Авиатора»). Роман называется «Брисбен». И о нем написано так: «"Брисбен", пожалуй, самый музыкальный роман русской литературы со времен "Альтиста Данилова"». Лично я после такой оценки буду караулить появление романа на книжном прилавке. Кстати, к Австралии и ее городку Брисбену книга не имеет никакого отношения.

Очень интересно

В «Амурской правде» вы прочтете о том, что Амурская область отправила полпреда президента Юрия Трутнева в космос и что министр сельского хозяйства области Олег Турков высказал мнение о том, что Приамурье должно в два раза увеличить производство сои.

Из наиболее заметных публикаций – заметка о том, как 86-летний пенсионер был задержан охранниками народного суда со складным ножом в сумке. В конце концов старичок убедил стражу в том, что не было у него умысла убивать судью и судебных приставов – просто забыл вытащить из хозяйственной сумки хозяйственный ножик. Помогла и районная прокуратура – занялась серьезно этим громким делом, отменила все претензии к дедушке, правильно среагировала, не довела процесс до Генеральной прокуратуры и Верховного суда. А охранникам за бдительность надо бы выписать премию. К Новому-то году.

На посошок

Завершу обзор «Комсомольской правдой», где прочел о том, что календарь с фотографиями Путина стал хитом в Японии, чему удивились не только японские издатели, но и западные СМИ. Вот Владимир Владимирович с собакой. Хороший пес. Почти вровень с хозяином. А ведь у хозяина рост – ого-го! Он всю страну со своего роста видит! Насквозь! А то вот Владимир Владимирович на велосипеде. Уверенно держится, не упадет, равновесие хорошо держит. И курс правильный: прямо едет! Еще можно увидеть нашего президента в ледяной купели, видать остужает свое мощное тело после жарких политических баталий. Он, как наш герой Саша Брылин, – не боится морозов. И еще много интересных фото.

Куда до нашего лидера старикашке Трампу и старушенциям Мэй и Меркель?! Ну куда?! И с чувством гордости за президента Путина и «Комсомольскую правду» завершаю обзор.