Слабый мороз: прогноз погоды в Амурской области на 18 декабря

18 декабря в Амурской области переменная облачность, местами пройдет слабый снег. Дует юго-западный ветер со скоростью 3-8 метров в секунду.

Температура в течение дня составит минус 14...19 градусов, на севере будет холоднее – до 24, местами – около 30 градусов ниже нуля.

В Благовещенске переменно облачно, без осадков. Юго-западный ветер разгонится до 3-8 метров в секунду. Уличные термометры покажут 13...15 градусов мороза, сообщает Амурский гидрометцентр.