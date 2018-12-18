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На Восточном успешно завершились электрические испытания «Канопусов»

На Восточном успешно завершились электрические испытания «Канопусов»
Фото: Амур.инфо

На космодроме Восточный продолжаются работы по подготовке космических аппаратов «Канопус-В» № 5 и № 6 к запуску. Уже успешно завершились их электрические испытания.

В рамках электрических испытаний специалисты проверили работу служебной аппаратуры и полезной нагрузки. Как сообщается на сайте Роскосмоса 17 декабря, к функционированию бортовой аппаратуры аппаратов замечаний не зафиксировано.

Успешно проведены испытания на раскрытие солнечных батарей и их засветку. В настоящее время проводятся заключительные операции по механической и электрической сборке космических аппаратов.

«Канопус-В» № 5 и № 6 – основная полезная нагрузка при запуске, который запланирован на Восточном на 27 декабря. Как сообщало Амур.инфо, на орбиту в этот день должны вывести также малые спутники пяти стран.

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#космодром

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