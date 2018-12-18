Правила техосмотра могут измениться

В соответствии с документом МВД, который опубликован на портале проектов нормативных правовых актов, оператор техосмотра перед его началом должен сверить номера кузова, рамы, кабины, шасси транспортного средства и сверить их с данными, которые есть в документе.

Если номера не совпадают, он отказывает в услуге заявителю и вносит соответствующую запись в единую информационную систему.

«Российская газета» со ссылкой на ГАИ указывает, что похожие требования были и в предыдущих правилах проведения техосмотра, однако там они не были четко описаны. При этом нововведение касается в том числе тех водителей, которые заменили компоненты автомобиля после аварии, но забыли внести их в регистрационные документы.

Ранее Государственная дума приняла в первом чтении законопроект, направленный на усовершенствование системы техосмотра. Речь идет о введении фото- и видеофиксации данной процедуры. В правительстве считают, что данный шаг позволит побороть мошенничество с диагностическими картами и продажу этих документов без проведения самого техосмотра.