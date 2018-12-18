При продаже АТБ судебные риски, связанные с предоставлением кредита, не снимаются

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Минимум три инвестора проявили интерес к покупке Азиатско-Тихоокеанского банка (АТБ). Они об этом письменно уведомили Банк России, сообщил журналистам зампред ЦБ РФ Василий Поздышев.

«Есть три письма, которые были направлены в Центробанк, об интересе к участию в конкурсе. Есть также устные заявления, которые на различных совещаниях с нами высказывают различные группы. Формально заинтересованность проявляли три покупателя»,— заявил он.

Зампред ЦБ РФ отметил, что среди потенциальных покупателей есть иностранные инвесторы, банков с государственным участием нет. Василий Поздышев добавил, что вопрос ограничения участия госбанков в приобретении частных кредитных организаций должен решаться в рамках антимонопольного регулирования, сообщает «Коммерсант».

«Именно поэтому в наши процедуры и заложено согласование этой сделки Федеральной антимонопольной службой»,— сказал зампред Банка России.

Ранее, 17 декабря, Центробанк объявил о планах провести 14 марта 2019 года открытый аукцион по продаже 99,99 % акций АТБ. Стартовая цена продажи АТБ составляет 9,857 миллиардов рублей. Это размер собственного капитала банка. Аукцион пройдет в электронной форме. Минимальная цена продажи составляет 6 миллиардов, что равняется сумме уставного капитала банка.

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Потенциальные инвесторы до участия в аукционе должны получить одобрение на приобретение акций АТБ от Банка России и ФАС, уточнил Василий Поздышев.

Извещение о продаже Азиатско-Тихоокеанского банка опубликовали на сайте Центробанка. Торги назначены на 14 марта 2019 года.

ЦБ ввел временную администрацию в Азиатско-Тихоокеанский банк в конце апреля. Тогда регулятор сообщал, что принял решение взять банк на санацию после того, как обнаружил, что через АТБ ведется организованная продажа населению векселей ООО «ФТК».

Как сообщало Амур.инфо, по данным прокуратуры, амурчанам причинен ущерб на сумму более 2 миллионов 700 тысяч рублей. По информации АТБ, сумма невыплаченных клиентам банка денежных средств по векселям ФТК оценивается почти в 4 миллиарда рублей. Из 2 700 векселедержателей около 400 проживают на территории Амурской области. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».