Гороскоп на 18 декабря: Раки добьются успеха, а Весы стремятся к переменам

Восход Солнца: 08:24

Заход Солнца: 16:27

Солнце в Стрельце.

Овен. Вам помогут кому-то решить проблему, и сами почувствуют себя счастливей. Стоит чаще прислушиваться к себе.

Телец. Обратитесь за моральной поддержкой к людям, которым вы полностью доверяете. Надежные друзья никогда вас не обманут и не предадут, в этом вы можете быть полностью уверенными.

Близнецы. На этот день можно планировать самые важные и сложные дела благоприятное расположение звезд сделает их успешными.

Рак. Очень беспокойный день. Вы стараетесь добиться многого, спешите, чтобы получить нужный результат как можно быстрее.

Читайте также

Гороскоп на неделю 17 – 23 декабря: Водолеев ждет удача в работе, Львам стоит отдохнуть

Лев. Представители этого знака будут полны сил, желаний и намерений сделать все, что им поручат. Вы даже решите пойти и выучиться на новую профессию, что вполне похвально.

Дева. Вы склонны вести себя дерзко и даже вызывающе, в любых обстоятельствах говорить то, что думаете, и поступать так, как считаете нужным.

Весы. Звезды не советуют стремиться к переменам или разбираться в межличностных отношениях – отложите это на следующий год.

Скорпион. Неблагоприятный день. Сегодня вас подстерегают неудачи во многих сферах жизни. Трезво оценивайте ситуацию, старайтесь формировать правильное мировоззрение.

Читайте также

Восточный гороскоп до 5 января 2019 года

Стрелец. Постарайтесь сегодня избегать встреч с малознакомыми людьми. В решении любой ситуации слушайте только себя.

Козерог. Сегодня Вас ждет калейдоскоп эмоций. Главное, сохраняйте спокойствие и не срывайтесь на посторонних людях по пустякам.

Водолей. Многим Водолеям придется вспомнить о той или иной ответственности, например, о родительском долге, обещании близким, необходимости провести какое-либо плановое мероприятие.

Рыбы. Спеть в караоке сегодня будет полезно для Рыб. Не подходящий день для больших покупок, они могут вскоре разочаровать вас. Вечер проведите в кругу семьи.

Астролог: Вальдемар Небоходцев