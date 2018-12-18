Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
18декабря
Предыдущая новость
сегодня, 01:00

Гороскоп на 18 декабря: Раки добьются успеха, а Весы стремятся к переменам

Гороскоп на 18 декабря: Раки добьются успеха, а Весы стремятся к переменам

Восход Солнца: 08:24
Заход Солнца: 16:27
Солнце в Стрельце.

Овен. Вам помогут кому-то решить проблему, и сами почувствуют себя счастливей. Стоит чаще прислушиваться к себе.

Телец. Обратитесь за моральной поддержкой к людям, которым вы полностью доверяете. Надежные друзья никогда вас не обманут и не предадут, в этом вы можете быть полностью уверенными.

Близнецы. На этот день можно планировать самые важные и сложные дела благоприятное расположение звезд сделает их успешными.

Рак. Очень беспокойный день. Вы стараетесь добиться многого, спешите, чтобы получить нужный результат как можно быстрее.

Читайте также
Гороскоп на неделю 17 – 23 декабря: Водолеев ждет удача в работе, Львам стоит отдохнуть

Лев. Представители этого знака будут полны сил, желаний и намерений сделать все, что им поручат. Вы даже решите пойти и выучиться на новую профессию, что вполне похвально.

Дева. Вы склонны вести себя дерзко и даже вызывающе, в любых обстоятельствах говорить то, что думаете, и поступать так, как считаете нужным.

Весы. Звезды не советуют стремиться к переменам или разбираться в межличностных отношениях – отложите это на следующий год.

Скорпион. Неблагоприятный день. Сегодня вас подстерегают неудачи во многих сферах жизни. Трезво оценивайте ситуацию, старайтесь формировать правильное мировоззрение.

Читайте также
Восточный гороскоп до 5 января 2019 года

Стрелец. Постарайтесь сегодня избегать встреч с малознакомыми людьми. В решении любой ситуации слушайте только себя.

Козерог. Сегодня Вас ждет калейдоскоп эмоций. Главное, сохраняйте спокойствие и не срывайтесь на посторонних людях по пустякам.

Водолей. Многим Водолеям придется вспомнить о той или иной ответственности, например, о родительском долге, обещании близким, необходимости провести какое-либо плановое мероприятие.

Рыбы. Спеть в караоке сегодня будет полезно для Рыб. Не подходящий день для больших покупок, они могут вскоре разочаровать вас. Вечер проведите в кругу семьи.

Астролог: Вальдемар Небоходцев

Просмотров всего: 125

#гороскоп #гороскоп на день

распечатать


В России и мире

Александр Шепс показал новую девушку, похожую на Мэрлин Керро
В России и мире 9

Обладателю «рук-базук» грозит ампутация

В России и мире

Елизавета Туктамышева рассказала о своем здоровье
В России и мире

В Амуре утонула машина, в которой были мужчина и ребенок

Общество 1

Гороскоп на 17 декабря: Овны окажут поддержку, Стрельцы сделают крупную покупку
Общество 2

Гороскоп на 16 декабря: Козероги изменят жизнь, а Тельцы выиграют

В России и мире

Прогноз на 17 декабря: день Водной Козы
В России и мире

Прогноз на 16 декабря: день Водной Лошади
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь