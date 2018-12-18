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Восточный гороскоп на 18 декабря: день Деревянной Обезьяны

Восточный гороскоп на 18 декабря: день Деревянной Обезьяны
Фото: Астролог: Елена Войтович

Природный образ дня – это густой лес, в который запустили Дровосека, чтобы срубить слабые деревья. День со звездой Небесного Счастья. Данная звезда помогает как при налаживании и создании отношений, так и для мягкого расставания.

Индикатор дня символизирует успех в делах. Можно отправляться в путешествия, начинать строительство и ремонт, вносить серьезные изменения в свою жизнь. Благоприятно начинать лечение и обращаться за медицинской помощью.

Сегодня не рекомендуется начинать юридические дела и заниматься разрушением старых построек. Не используйте этот день для перестановки мебели в квартире.

Тиграм день принесет события, связанные с поездками. Постарайтесь быть более внимательными на дорогах.

К Змеям пришел день-провокатор, он подталкивает вас на действия разрушительного характера. Вам захочется что-то переделать и изменить. Будьте максимально внимательными на дорогах. Не нарушайте правила дорожного движения, сегодня инспектора ГИБДД вас чувствуют за версту.

Свинки, расслабьтесь и не стройте планы. День их изменит.

Тиграм, Лошадям и Собакам день приносит звезду Путешествий. Отлично, если вы сегодня запланировали поездки. Но не забывайте о внимательности на дорогах.

Козы, смело назначайте свидание представителям противоположного пола. День наделяет вас харизмой и привлекательностью. Также звезды помогут при публичных выступлениях, люди вами будут любоваться и внимательно слушать.

Свиньи, Кролики и Козы с легкостью расстанутся со своими деньгами. К ним прилетела звезда Грабежа. Люди, рожденные под стихией Дерева Инь (цветок, травка) могут нерационально потратить деньги, совершить не совсем удачные покупки и сделки.

Лошадки, не начинайте проекты, от которых вы запланировали получить быстрый результат. День хоронит начинания. У Лошадок, есть вероятность, кого-то или что-то потерять.

Змеи, рожденные в феврале, и Тигры, рожденные в мае – вы попадаете в группу риска! Будьте очень осторожными с огнем, и огнестрельным оружием, на водоемах не заплывайте далеко. Если вы собрались в поездку, то следует быть максимально внимательными на дорогах. Есть вероятность задержки рейса, и возникновения форс мажорных обстоятельств во время пути.

Астролог Елена Войтович, может составить индивидуальный гороскоп

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