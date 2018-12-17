В Амурской области возбуждено уголовное дело по факту смертельного ДТП

Предварительно установлено, что 15 декабря в 10:04 на подъезде к Благовещенску во время проезда нерегулируемого перекрестка водитель автомобиля Isuzu при повороте налево не предоставил преимущество в движении автомобилю Hyundai Santa Fe, который двигался во встречном направлении. В итоге произошло столкновение.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель и пассажир автомобиля Hyundai Santa Fe от полученных травм скончались на месте. Еще один пассажир этого авто с травмами доставлен в медицинское учреждение.

В отношении водителя автомобиля Isuzu избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ведется расследование, устанавливаются все причины и обстоятельства произошедшего, сообщает амурское управление МВД.