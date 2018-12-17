В Амурской области возбуждено уголовное дело по факту смертельного ДТП
Следственной частью следственного управления УМВД России по Амурской области возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц» по факту ДТП, произошедшего под Благовещенском 15 декабря. В результате аварии, в которой участвовали два автомобиля, погибли два человека.
Предварительно установлено, что 15 декабря в 10:04 на подъезде к Благовещенску во время проезда нерегулируемого перекрестка водитель автомобиля Isuzu при повороте налево не предоставил преимущество в движении автомобилю Hyundai Santa Fe, который двигался во встречном направлении. В итоге произошло столкновение.
В результате дорожно-транспортного происшествия водитель и пассажир автомобиля Hyundai Santa Fe от полученных травм скончались на месте. Еще один пассажир этого авто с травмами доставлен в медицинское учреждение.
В отношении водителя автомобиля Isuzu избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ведется расследование, устанавливаются все причины и обстоятельства произошедшего, сообщает амурское управление МВД.
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