Благовещенцы смогут выиграть ценные призы 31 декабря на площади Ленина

Культурные учреждения Благовещенска активно готовятся к празднованию Нового года. Самым масштабным праздничным мероприятием станет вечерняя программа на главной площади города 31 декабря. Она называется «Театр Деда Мороза», так как наступающий 2019-й объявлен Годом театра.

В рамках праздничной программы 31 декабря для благовещенцев подготовлено два конкурса — карнавальных костюмов и костюмов ростовых кукол, победители которых могут получить ценные призы — телевизор, планшет, смартфон, электронную книгу и многое другое. Заявки принимаются до 26 декабря.

«Благовещенск — театральный город: кроме драматического театра и театра кукол, в столице Приамурья действуют порядка 10 самодеятельных театральных коллективов при учреждениях культуры и учебных заведениях. И сейчас режиссеры Городского дома культуры работают над тем, чтобы показать театр во всей красе и в новогодний вечер, а для создания яркого и интересного шоу им будет необходима активная поддержка и участие жителей Благовещенска. По большому счету, мы бы хотели, чтобы площадь стала не просто местом театрализованного представления, а интерактива, в котором будут задействованы горожане. Поэтому мы предлагаем благовещенцам и гостям амурской столицы поучаствовать в двух тематических конкурсах, объединенных общим названием "Театр Деда Мороза", — в конкурсе карнавальных костюмов и в конкурсе костюмов ростовых кукол», — рассказала начальник управления культуры Благовещенска Виктория Хопатько.

Конкурс карнавальных костюмов — это возможность перевоплотиться в любимого героя и сыграть его. В нем могут принять участие жители и гости Благовещенска старше 16 лет. Автором представления может быть один человек или группа (семья, коллектив). Костюм должен иметь элементы новогодней атрибутики, создавать целостный образ. Приветствуется зажигательное и харизматичное поведение аниматора, его умение копировать характерную походку и жестикуляцию, манеру поведения персонажа, отметили в мэрии города.

В новогодний вечер площадь имени Ленина станет не только сценой для театра драматического, но и для театра кукольного. Только подготовить горожанам нужно будет не перчаточные куклы, а ростовые. Такая идея пришла организаторам в виду того, в последние годы организации и коллективы часто используют ростовые куклы для работы на открытых площадках. Есть ростовые куклы, которые символизируют деятельность целой компании или предприятия — они тоже могут принять участие: конкурс проводится как для физических, так и для юридических лиц.

«Уходящий год — Год добровольца, поэтому если кто-то жаждет принять активное участие и готов провести интересную яркую интерактивную программу, то он может стать культурным волонтером. Мы готовы помочь даже костюмом», — отметила Виктория Андреевна.

Для участия в конкурсах необходимо в срок до 18 часов 26 декабря 2018 года письменно подать заявку в ГДК по адресу: улица Ленина, 144, кабинет 14 и по электронной почте: gdnt@yandex.ru. Регистрация участников состоится 31 декабря 2018 года с 17:00 до 17:30 на площади имени Ленина в день проведения новогоднего гулянья. Участники должны быть готовы от лица персонажа, костюм которого они демонстрируют, принять участие в интерактивной программе или провести свою.

Подробные положения размещены на сайте управления культура.благовещенск.рф в разделе «Фестивали и мероприятия».