Корм для животных из Китая запретили ввозить в Россию
Россельхознадзор запретил поставки из Китая всех видов кормов и кормовых добавок для животных. Об этом сообщается на сайте ведомства. Исключение составляют кормовые добавки химического и микробиологического синтеза и готовые корма, прошедшие обработку по технологии, гарантирующей разрушение вируса африканской чумы свиней (АЧС).
Россельхознадзор уточняет, что это решение принято «в целях недопущения заноса вируса АЧС с территории Китая». В августе по той же причине были приостановлены поставки свинины с четырех предприятий Китая, имевших право на экспорт своей продукции в РФ.
Кроме того, Россельхознадзор обязал свои территориальные управления усилить контроль за прибывающими из Китая животноводческими грузами, проводить полный ветеринарный досмотр грузов (в том числе ручную кладь, багаж, почтовые отправления), следующих с китайской территории всеми видами транспорта, обеспечить дезинфекцию ходовой части автомобилей, запретить использование в корм животным пищевых отходов, образующихся в аэропортах, морских портах, на железнодорожных и автомобильных станциях и обеспечить контроль за их уничтожением.
Первый случай заражения свиней АЧС был выявлен в Китае в августе этого года. По данным на 20 ноября был зафиксирован уже 71 очаг этого опасного заболевания в 15 провинциях и трех крупных городах. Как считают в Россельхознадзоре, распространение АЧС создает крайне высокую угрозу заноса вируса в дальневосточные регионы РФ, где в настоящее время реализуется ряд крупных свиноводческих проектов, пишет «Интерфакс».
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