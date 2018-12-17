Две сотни россиян и китайцев пробежались по благовещенской набережной

Около двухсот человек с соседних берегов Амура стали участниками международного марафона. В Благовещенске забег в рамках российско-китайского фестиваля провели впервые. Встречу организовали правительства Амурской области и провинции Хэйлунцзян совместно с китайской ассоциацией зимнего плавания. Среди бегунов – как любители, так и профессионалы.

Возрастной диапазон бегунов – от 40 до 65 лет. В основном все участники – это люди старшего поколения. Среди них и Галина Бондарева, спортивной ходьбе она отдала два года, еще четыре – танцам.

«Тропа здоровья называется, вот приехали гости китайские, мы все рады. Ходьба – это самое лучшее в нашем возрасте, в любом возрасте кстати это очень полезно», – поделилась благовещенка Галина Бондарева.

Китайских гостей почти сотня. Кто-то делает первые шаги в спортивной ходьбе, кто-то уже имеет приличный стаж. Мо Минмин, например, в юности профессионально занималась плаванием, и только в возрасте стала заниматься спортивной ходьбой. Амур пересекла, чтобы пройтись по благовещенской набережной. Говорит, хотела своими глазами посмотреть на заснеженный город и другую культуру.

«Я приехала с юга Китая и впервые побывала в таком снежном месте. Для меня это целое приключение. В России я до этого никогда не была, и я впервые соприкасаюсь с таким климатом. Мне здесь очень нравится. Здесь я не только ради спорта, но и для знакомства с русской культурой», – отметила Минмин Мо.

Подобный марафон прошел этой осенью на севере Китая. 15 благовещенских семей за пять дней прошагали 30 километров. Так организаторы решили укрепить дружбу между приграничными странами и напомнить о важности спорта.

«Это знакомство с русской культурой, с русским народом, дружба народов. И основное – это, конечно, спорт, разные спортивные мероприятия: и плавание, и ходьба, и даже шахматы», – сказал организатор мероприятия Александр Савватеев.

Маршрут от гостиницы «Юбилейной» до площади Победы завершился возложением цветов. В программе еще достаточно спортивных и культурных мероприятий. Кроме забега китайских гостей в течение следующих двух дней ждет зимнее плавание, а так же знакомство с русской культурой. Им покажут благовещенские достопримечательности и сводят в краеведческий музей.