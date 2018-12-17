Центробанк выставил на продажу Азиатско-Тихоокеанский банк

Предметом торгов являются акции АТБ, практически полностью они принадлежат Банку России. В извещении сообщается, что минимальная цена покупки – 6 миллиардов рублей. Участники аукциона могут быть как юридическими, так и физическими лицами. При этом потенциальные покупатели должны иметь предварительное согласие Банка России на приобретение акций, не являться акционерами банка и внести задаток в размере 10 % от стартовой цены – примерно 985 миллионов рублей.

Регулятор информирует, что по результатам осуществления мероприятий по финансовому оздоровлению и введения новой бизнес-модели АТБ его финансовое состояние стабилизировано, сформирован новый капитал, прекращен отток средств клиентов, восстановлена платежеспособность, обеспечена стабильная доходность.

Ранее Банк России объявлял о том, что принял решение докапитализировать капитал Азиатско-Тихоокеанского банка, перед его продажей инвестору.

ЦБ РФ ввел временную администрацию в АТБ в конце апреля. Тогда регулятор сообщал, что принял решение взять банк на санацию после того, как обнаружил, что через АТБ ведется организованная продажа населению векселей ООО «ФТК».

Как сообщало Амур.инфо, по данным прокуратуры, амурчанам причинен ущерб на сумму более 2 миллионов 700 тысяч рублей. По информации АТБ, сумма невыплаченных клиентам банка денежных средств по векселям ФТК оценивается почти в 4 миллиарда рублей. Из 2 700 векселедержателей около 400 проживают на территории Амурской области. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».