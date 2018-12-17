Несколько десятков амурских туристов до сих пор не могут вернуться из Китая

Фото: архив Амур.инфо

Несколько десятков туристов снова застряли в китайском городе Хайкоу острова Хайнань. По официальным данным амурского министерства экономического развития и внешних связей, в общей сложности пострадавшими считается около 50 амурчан.

По словам Ольги, одной из амурских туристок, срок турпутевки у них истекал в понедельник, 17 декабря. Однако уже 14 числа отдых закончился – людей собрали в аэропорту и объявили о трудностях, с которыми сопряжено их возвращение домой.

«Улететь мы должны были 17 числа по турпутевке – авиакомпания "Алроса" должна была вывезти нас, но она прекратила движение и была здесь 11 числа в последний раз. 14 числа нас экстренно, так как компания "Жемчужная река" исключена из реестра туроператоров – так нам сказала отельный гид, – и нас больше будет некому вывозить домой. Нас собрали в аэропорту Хайкоу, из Москвы пригнали борт "Ираэро", который изначально должен был лететь в Хабаровск, Челябинск и Москву, но потом поменялось что-то и в Хабаровск они не полетели. Нас, амурчан, здесь больше 20, всего – около 158 человек со всего Дальнего Востока. Нам предложили в авиакомпании так: до Москвы нас довезут, а дальше наши проблемы. Но у нас денег таких нет – все поехали семьями, с детьми, и суммы для нас неподъемные, чтобы самими добираться из Москвы. Поэтому мы все остались. Нас продержали до утра в аэропорту. В 4 часа утра нам наконец дали сухпаек – лапшу и соевое молоко, а в 5 утра пригнали 4 автобуса и развезли по гостиницам в Хайкоу. Мы четверо суток уже в полном неведении, ждем какой-либо точной информации. Сейчас уже говорят, что 18-19 числа нас вывезут. В гостинице мы живем бесплатно. 15 числа нас не кормили вообще, 16 декабря – дали завтрак и ужин, сегодня – завтрак. Теперь надеемся еще и на ужин. Детям дополнительно дают булочки и сок», – рассказала одна из амурских туристок.

Женщина сняла на камеру мобильного телефона номер, который им предоставили для проживания. Ролик заканчивается словами: «Нам еще очень повезло, потому что некоторые семьи заселились в комнаты, где на потолке и стенах плесень».

По сведениям другой отдыхающей, которая оповещает обо всех изменениях своих родных в Благовещенске, в ближайшие два дня за ними должны прилететь самолеты. Дальше ситуация разнится: по некоторым данным, туристов самолет доставит напрямую в Благовещенск, по другим – сначала всех повезут в Хабаровск.

В настоящий момент люди, по их словам, находятся примерно в 240 километрах от курортного города Санья. Хайкоу при этом туристическим городом не является. Да и большинству уже не до отдыха – у многих деньги на исходе. Свои номера в гостинице люди покидают ненадолго – только, чтобы купить что-то из еды. И сразу возвращаются, потому что Интернет ловит только в отеле, а туристы ждут любой информации об отъезде домой.

Сложившуюся ситуацию прокомментировали в министерстве экономического развития и внешних связей Амурской области.

«Всего более 147 пострадавших, из них более 100 уже вернулись. В настоящее время там находится 47 амурских туристов. Возвращением их на родину занимается ассоциация "Турпомощь", все расходы по возвращению они берут на себя. Было организовано несколько бортов, в том числе через Москву, Хабаровск и напрямую в Благовещенск. Из Москвы и Хабаровска также туристы были доставлены в Благовещенск. Министерство экономического развития и внешних связей администрирует все эти вопросы, мы держим контакт буквально с каждым туристом, который сейчас находится на острове Хайнань. В первую очередь мы оказываем информационную поддержку, так как они находятся в небольшом информационном ауте. Также мы поддерживаем связь с ассоциацией "Турпомощь", с авиаперевозчиком и с Ростуризмом. По возвращении на родину туристы имеют право обратиться к страховщику, у которого был заключен договор с туроператором, также они могут обратиться к туроператору, так как освобождение из реестра туроператоров не освобождает их, в соответствии с законодательством, от ответственности оказания всех услуг по заключенному с туристом договору. Также у туриста остается право обратиться в суд по возмещению морального вреда», – рассказала Ольга Обыденных, заместитель начальника отдела по туризму министерства экономического развития и внешних связей Амурской области.

«Это был наш первый и последний отпуск на Хайнане», – сказала одна из туристок, которая с семьей все еще ждет точную информацию по поводу вылета домой.

Как сообщало Амур.инфо, это уже не первая ситуация, когда туристы, которые отдыхали в Китае через туроператора «Жемчужная река», не могут вовремя вернуться домой. Впервые проблема возникла в конце ноября. Затем подобная ситуация сложилась, начиная с середины декабря.