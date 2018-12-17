Новый тариф на мусор уничтожит бизнес в Амурской области

Амурские предприниматели написали резолюцию против мусорной реформы. С нового года, когда закон вступит в силу, за вывоз мусора им придется платить в 5, а то и в 10 раз больше. Это ударит по среднему и малому бизнесу. Предприниматели считают, что нормативы накопления бытовых отходов завышены, так как при их утверждении специалисты не провели специальные замеры.

Благовещенка Татьяна Гудзовская давно в бизнесе: привыкла планировать бюджет и заранее считать траты. Ее калькулятор показывает почти 120 000 – столько владелица небольшого отеля на 20 мест должна платить с 1 января за вывоз мусора в год. Это в пять раз больше, чем сейчас. Татьяна Гудзовская опасается, что мусорная реформа, которая вступает в силу с нового года, погубит ее бизнес.

«У нас всегда крайним остается человек. То есть это предприниматель или физическое лицо, или кто бы то ни был еще. Мы проходили через повышение кадастровой стоимости. Сейчас то же самое с мусором. Платежей обязательных – это не налоги, но это обязательные платежи, – столько, что ноша становится непосильной и неподъемной», – говорит Татьяна. Пока хозяйка отеля платит за вывоз мусора 2 000 рублей в месяц, а будет платить 10 000. В среднем за 30 дней в заведении набирается 20 мешков с отходами.

У больших предприятий проблем с «мусорной революцией», как уже прозвали реформу, еще больше. Амурские бизнесмены считают, что завышены не только тарифы, но и нормативы накопления твердых бытовых отходов. Специалисты нарушили методику замеров, по которым определяют норматив. Из-за этого плата за мусор для некоторых вырастет в 20 раз. Например, такие затраты понесут торговые центры.

Проблему обсудили в правительстве Амурской области. Участниками заседания круглого стола стали предприниматели, представители регионального оператора по вывозу мусора, чиновники, главы муниципалитетов. По итогам встречи ее участники подписали резолюцию. В ней правительству области рекомендовали отменить утвержденные нормативы и пересчитать их в присутствии предпринимателей. А региональным операторам нужно брать деньги за фактический объем мусора, чтобы в новом году мусор не завалил бизнес.

По итогам резолюции в Амурской области и в муниципалитетах решено создать рабочие группы, которые станут консультировать население о реформе и отслеживать замеры твердых бытовых отходов. Их с нового года будут проводить не менее чем на 10 объектах по каждому виду деятельности. Также решили, что региональный оператор должен прописывать в договорах на обращение с твердыми коммунальными отходами все варианты учета объемов мусора. Участники договора могут сами выбрать, как им платить – в зависимости от фактического объема или по количеству контейнеров.