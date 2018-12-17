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Амурские коммунисты вручили губернатору подписи против мусорной реформы

Амурские коммунисты вручили губернатору подписи против мусорной реформы

В понедельник, 17 декабря, областной обком КПРФ предоставил главе областного правительства первую часть подписей жителей Приамурья против мусорной реформы и введения новых тарифов.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», в области с нового года вывоз мусора вместо жилищной станет коммунальной услугой. Обслуживать граждан будут пять региональных операторов. Платить за вывоз будут с квадратного метра жилплощади. Например, в Благовещенске тариф будет составлять 4,6 рубля за один квадратный метр в благоустроенном фонде и 2,3 рубля – в неблагоустроенном. Амурские предприниматели считают, что эти тарифы следует пересмотреть.

В результате реформы для амурчан тариф увеличится в среднем на 60 %, а для юридических лиц ‒ в несколько раз, считают коммунисты. Областное отделение КПРФ требует пересмотреть принципы формирования тарифов: в многоквартирных домах ‒ по количеству жильцов, в частном секторе ‒ по фактическому объему мусора. Тариф за услугу требуется оставить на уровне 2018 года. По мнению инициаторов петиции, в области еще нет условий для оказания услуги по сбору, утилизации и переработке ТКО. Коммунисты также не нашли информацию о проведении замеров по накоплению ТКО и предполагают, что тарифы неоправданно завышены.

По словам амурских коммунистов, под петицией уже поставили подписи две тысячи человек.

До передачи подписей благовещенский горком КПРФ подал уведомление о проведении информационного пикета у здания областного правительства. Но коммунистам отказали в проведении акции, потому что в это время на этом месте для проведения мероприятия заявилась другая организация. Но в заявленное время ‒ 17 декабря с 12 до 14 часов ‒ на этом месте никаких акций не было, сообщает обком КПРФ. Поэтому в этот день амурские коммунисты организовали публичную передачу подписей главе областного правительства.

Фото: областной обком КПРФ

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#ЖКХ #областная власть #партии #происшествия

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Комментарии
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  • Павел Флудерский

    Павел Флудерский
    12 минут назад

    Они с таким же успехом могли в министерство хлопкопрядильной промышленности отнести эти бумажки...Отчаянные борцуны вы наши))

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