Амурские коммунисты вручили губернатору подписи против мусорной реформы

В понедельник, 17 декабря, областной обком КПРФ предоставил главе областного правительства первую часть подписей жителей Приамурья против мусорной реформы и введения новых тарифов.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», в области с нового года вывоз мусора вместо жилищной станет коммунальной услугой. Обслуживать граждан будут пять региональных операторов. Платить за вывоз будут с квадратного метра жилплощади. Например, в Благовещенске тариф будет составлять 4,6 рубля за один квадратный метр в благоустроенном фонде и 2,3 рубля – в неблагоустроенном. Амурские предприниматели считают, что эти тарифы следует пересмотреть.

В результате реформы для амурчан тариф увеличится в среднем на 60 %, а для юридических лиц ‒ в несколько раз, считают коммунисты. Областное отделение КПРФ требует пересмотреть принципы формирования тарифов: в многоквартирных домах ‒ по количеству жильцов, в частном секторе ‒ по фактическому объему мусора. Тариф за услугу требуется оставить на уровне 2018 года. По мнению инициаторов петиции, в области еще нет условий для оказания услуги по сбору, утилизации и переработке ТКО. Коммунисты также не нашли информацию о проведении замеров по накоплению ТКО и предполагают, что тарифы неоправданно завышены.

По словам амурских коммунистов, под петицией уже поставили подписи две тысячи человек.

До передачи подписей благовещенский горком КПРФ подал уведомление о проведении информационного пикета у здания областного правительства. Но коммунистам отказали в проведении акции, потому что в это время на этом месте для проведения мероприятия заявилась другая организация. Но в заявленное время ‒ 17 декабря с 12 до 14 часов ‒ на этом месте никаких акций не было, сообщает обком КПРФ. Поэтому в этот день амурские коммунисты организовали публичную передачу подписей главе областного правительства.

Фото: областной обком КПРФ