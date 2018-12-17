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сегодня, 17:11 0

К детскому саду поселка Уруша был затруднен подъезд пожарных

К детскому саду поселка Уруша был затруднен подъезд пожарных
Фото: Амур.инфо

Сковородинский транспортный прокурор через суд обязал администрацию поселка Уруша устранить нарушения правил пожарной безопасности в детском саду № 238 ОАО «РЖД». Установлено, что теплотрасса ограничивала подъезд пожарных автомобилей с юго-западной стороны здания. Это создавало угрозу жизни и здоровью детей в случае возникновения пожара.

Сковородинский транспортный прокурор обратился в суд с исковым заявлением к администрации о понуждении устранить нарушения закона. Правоохранители потребовали обеспечить беспрепятственный проезд пожарной техники к зданию садика.

Суд исковые требования прокурора удовлетворил. На данный момент нарушения устранены в полном объеме, сообщает Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.

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#дети

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