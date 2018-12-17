В цветочном салоне Белогорска жестоко избит мужчина

В ночь с 14 на 15 декабря в Белогорске случилось серьезное происшествие в одном из местных цветочных салонов. Двумя мужчинами был жестоко избит третий. Пострадавший 1985 года рождения. Причем амурчане пустили в ход предмет, похожий на бейсбольную биту.

Как рассказали ИА «Амур.инфо» в пресс-службе УМВД России по Амурской области, сообщение об этом происшествии поступило в полицию 15 декабря в 02:38.

«Предварительно установлено, что между гражданами произошел конфликт, в ходе которого мужчине были причинены телесные повреждения, также у него похищено имущество», – сказали в ведомстве.

По факту грабежа возбуждено уголовное дело, в связи с причинением телесных повреждений проводится проверка. Полиция устанавливает причастных к происшествию людей.

Появившуюся в социальных сетях информацию о том, что избитый амурчанин скончался в больнице в реанимации, в пресс-службе опровергли.

Из собственных источников ИА «Амур.инфо» стали известны подробности случившегося. Это произошло в цветочном салоне, находящемся в районе школы № 4. Пострадавший мужчина – житель Белогорска. Напавших на него людей он не знает.

В салоне амурчанин ждал такси, когда случился конфликт с двумя нетрезвыми гражданами, что привело к драке и последующему избиению.

У пострадавшего сломаны рука и нос, многочисленные ушибы. Он лишился золотой цепочки и часов.