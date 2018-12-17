Александр Шепс показал новую девушку, похожую на Мэрлин Керро

Александр Шепс, победитель «Битвы экстрасенсов» и Мэрилин Керро, финалистка шоу, расстались в 2017 году. Несколько дней назад Шепс опубликовал фото с девушкой, которая похожа на Керро.

За 1,5 года эстонская ведьма успела выйти замуж и стать мамой: девушка родила сына от Марка Александра Хансена.

Недавно у Александра появилась девушка, похожая на Керро. Так думают и поклонники Шепса: «На Мерлин девушка похожа. Как глупо в жизни получается, не ценил, когда она была рядом. А теперь лишь похожее нашел», «Как похожа, а что это не Мерлин?», «Постановочное фото. Модель из Новосибирска», «Старое фото с Мэрлин?», «Саша, верни Мэри, она круче!!!».

Александр и Мэрлин познакомились во время съемок 14 сезона «Битвы экстрасенсов». Финалисты несколько раз расходились, а в июне 2017 года расстались навсегда. По неофициальной информации, Мэрлин мечтала о семье и ребенке, а Шепс этого не хотел.