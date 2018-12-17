Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
17декабря
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 16:10 0

Александр Шепс показал новую девушку, похожую на Мэрлин Керро

Александр Шепс показал новую девушку, похожую на Мэрлин Керро
Фото: instagram.com/alexandersheps.ru

Александр Шепс, победитель «Битвы экстрасенсов» и Мэрилин Керро, финалистка шоу, расстались в 2017 году. Несколько дней назад Шепс опубликовал фото с девушкой, которая похожа на Керро.

За 1,5 года эстонская ведьма успела выйти замуж и стать мамой: девушка родила сына от Марка Александра Хансена.

Недавно у Александра появилась девушка, похожая на Керро. Так думают и поклонники Шепса: «На Мерлин девушка похожа. Как глупо в жизни получается, не ценил, когда она была рядом. А теперь лишь похожее нашел», «Как похожа, а что это не Мерлин?», «Постановочное фото. Модель из Новосибирска», «Старое фото с Мэрлин?», «Саша, верни Мэри, она круче!!!».

Посмотреть эту публикацию в Instagram

✨💜

Публикация от Alexander Sheps (@alexandersheps.ru)

Александр и Мэрлин познакомились во время съемок 14 сезона «Битвы экстрасенсов». Финалисты несколько раз расходились, а в июне 2017 года расстались навсегда. По неофициальной информации, Мэрлин мечтала о семье и ребенке, а Шепс этого не хотел.

Просмотров всего: 276

#шоу-бизнес

распечатать


В России и мире 3

Обладателю «рук-базук» грозит ампутация

В России и мире 1

Победителя шоу «Замуж за Бузову» оштрафовали на 1,5 миллиона
В России и мире

Названы самые комментируемые блогеры России
В России и мире 2

Анастасия Волочкова сняла клип на собственную песню
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь