Орлов о строительстве Амурского ГПЗ иностранцами: важно не допускать развития конфликтов

17 декабря в правительстве Амурской области прошло заседание рабочей группы по вопросам гармонизации межэтнических отношений в регионе. На нем были рассмотрены итоги работы, обозначены планы на будущее.

«Тема очень важная. Амурская область – область многонациональная. Мы значительное внимание уделяем качеству взаимоотношений между представителями народов, проживающих на территории региона, – сказал глава области Василий Орлов. – Определенную нагрузку оказывает строительство газоперерабатывающего завода, потому что только на следующий год выдана квота на 28 тысяч человек иностранной рабочей силы. Это будут в том числе выходцы из Средней Азии, представители Турции, Китая, ряда других государств. Очень важно найти взаимопонимание на старте, не допускать развития конфликтов. Мы изучали опыт Тюменской области, где велась аналогичная стройка, и сделали соответствующие выводы. Я надеюсь, что нам удастся минимизировать такие риски».

На территории Амурской области зарегистрировано 5 национально-культурных объединений, 2 общественные организации коренных малочисленных народов Севера, 19 родовых общин, 9 казачьих обществ, пишет пресс-служба правительства региона.

«Традицией стали от всех национально-культурных объединений – поздравление и проведение мероприятий для участников Великой Отечественной войны. В этом году совместно с министерством социальной защиты населения была проведена акция и подготовлены подарки для ветеранов», – рассказала начальник управления национальной политики и архивного дела Ирина Киселева.

Впервые состоялся товарищеский футбольный матч «Содружество», когда на поле стадиона «Амур» встретились команды Азербайджана и Армении. Также в первый раз на базе Амурского областного дома народного творчества было организовано мероприятие, которое включало в себя выставку-конкурс «Уголок православной культуры» и концерт «Мы вместе», где организовали знакомство с традиционной культурой.

7 социально-ориентированных некоммерческих организаций получили гранты на создание условий для развития и сохранения амурского казачества и самобытной нацкультуры коренных малочисленных народов Севера Приамурья. Общая сумма выделенных средств составила 1 миллион рублей.

«В следующем году новая подпрограмма "Реализация государственной национальной политики" позволит включать в сферу грантовой поддержки и национально-культурные объединения, и общественные объединения, которые осуществляют проекты, помогающие гармонизации межэтнических отношений», – рассказала Ирина Киселева.

Заместитель мэра Благовещенска по национальным вопросам Юлия Рябинина в свою очередь добавила, что администрация города уделяет особое внимание организации различных мероприятий, гармонизирующих межнациональные отношения в молодежной среде.

Всего в течение 2018 года на территории Приамурья проведено 22 крупных региональных и межрегиональных молодежных форума и фестиваля, в которых приняли участие более 7 000 человек.

Министерство образования и науки области большое внимание уделяет выявлению одаренной эвенкийской и орочонской молодежи. По словам замминистра образования и науки региона Олега Якутова, на базе АмГУ в этом году в пятый раз проведена международная олимпиада по эвенкийскому и орочонскому языкам и культуре этих народов. В тестировании и творческом конкурсе приняли участие более 130 школьников-эвенков из Забайкальского и Хабаровского краев, Амурской области, Бурятии, Якутии, а также орочоны из Китая.

С 2016 года Приамурье принимает участие во всероссийской акции «Большой этнографический диктант», количество участников с каждым годом увеличивается. Кроме того, проводится ряд других мероприятий.

Развитию межнационального сотрудничества способствует и проект «Мост», направленный на предупреждение этнической и религиозной нетерпимости среди студенческой молодежи и подростков. Его реализуют волонтеры молодежного центра «Перспектива» Амурского педагогического колледжа.

«Хочу поблагодарить национально-культурные объединения за работу, которая зачастую делается не на показ. Я вас прошу быть более активными. Мы готовы поддерживать ваши инициативы – у нас есть желание, ресурсы и команда», – отметил губернатор.

Василий Александрович представил советника губернатора по взаимодействию с институтом гражданского общества – Екатерину Снежко, зампредседателя Общественной палаты области. Она будет координировать деятельность некоммерческих организаций и вопросы национальной политики.

В конце ноября Амур.инфо сообщало о том, что на строительстве Амурского ГПЗ произошла драка с участием иностранных рабочих. Сообщалось также, что по драке проводит проверку МИД Казахстана.

По последним данным, готовность Амурского ГПЗ оценивается в 22 %.