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17декабря
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Обладателю «рук-базук» грозит ампутация

Обладателю «рук-базук» грозит ампутация
Фото: Кирилл Терешин

Кирилл Терёшин, известный в народе как «руки-базуки», находится на грани жизни и смерти. Ему стало плохо во время съёмок клипа.

Во время съемок у Кирилла резко поднялась температура, на площадку вызвали скорую помощь. Врачи обнаружили воспаление и заявили, что парню грозит смерть, если руки с синтолом не ампутируют в ближайшее время.

Сначала доктора обещали ему удалить из рук синтол, хотя большинство специалистов уверяют, что это невозможно. Однако постоянные воспаления могут привести к некрозу тканей, что может закончиться смертью. Поэтому медики настоятельно рекомендуют Терёшину согласиться на ампутацию рук, чтобы спасти свою жизнь.

Весной этого года «Руки-базуки» попрощался с фанатами, заявив, что умирает. Но спустя несколько дней сообщил, что ему стало легче, сообщает Starhit.

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#здоровье #шоу-бизнес

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