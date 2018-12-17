Сотрудники благовещенских детсадов начнут платить за своих детей

С 2019 года работники дошкольных образовательных учреждений, дети которых посещают детские сады, начнут за них платить. Новые правила определяются постановлением городской администрации и вступят в силу с 1 января.

Постановление вносит изменения в Положение о порядке установления, поступления и расходование платы, взимаемой с родителей за присмотр и уход за детьми в МОУ. В постановлении сообщается, что его вводят «в целях социальной поддержки родителей».

Первым пунктом постановления фраза из Положения о невзимаемой плате заменяется на «снижается на 50 %».

Как сообщили в пресс-службе администрации, эти изменения распространяются на работников ДОУ, занимающих должности вспомогательного персонала, чьи дети посещают детский сад.

«В настоящее время данные работники полностью освобождены от родительской платы. С 1 января 2019 года на них возлагается обязанность по уплате 50 % установленного размера родительской платы», – пояснили в пресс-службе.