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17декабря
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сегодня, 15:28 2

Сотрудники благовещенских детсадов начнут платить за своих детей

Сотрудники благовещенских детсадов начнут платить за своих детей
Фото: www.amur.info

С 2019 года работники дошкольных образовательных учреждений, дети которых посещают детские сады, начнут за них платить. Новые правила определяются постановлением городской администрации и вступят в силу с 1 января.

Постановление вносит изменения в Положение о порядке установления, поступления и расходование платы, взимаемой с родителей за присмотр и уход за детьми в МОУ. В постановлении сообщается, что его вводят «в целях социальной поддержки родителей».

Первым пунктом постановления фраза из Положения о невзимаемой плате заменяется на «снижается на 50 %».

Как сообщили в пресс-службе администрации, эти изменения распространяются на работников ДОУ, занимающих должности вспомогательного персонала, чьи дети посещают детский сад.

«В настоящее время данные работники полностью освобождены от родительской платы. С 1 января 2019 года на них возлагается обязанность по уплате 50 % установленного размера родительской платы», – пояснили в пресс-службе.

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#городская власть #дети

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Комментарии
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  • Энн

    Энн
    23 минуты назад

    И так нянечек не найти, так теперь и вовсе никакого стимула за копейки работать(((

  • Sah

    Sah
    27 секунд назад



    В постановлении сообщается, что его вводят «в целях социальной поддержки родителей».



    было бесплатно, стало платно. беспредел? нет,это такая социальная поддержка родителей в едросовском понимании.

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