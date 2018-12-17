С нового года в Амурской области подорожает электроэнергия

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С 1 января амурчане будут больше платить за электроэнергию. В областном управлении государственного регулирования цен и тарифов подписали приказ об установлении тарифов на электроэнергию для населения на 2019 год.

Новые тарифы за свет по-прежнему будут дифференцированными. Как пояснили в управлении госрегулирования цен и тарифов, тариф для амурчан, проживающих в городах, имеющих газовые плиты, составит 3,70 рубля за киловатт/час – в первом полугодии, и 3,73 рубля за киловатт/час – во втором полугодии. Сейчас городское население с газовыми плитами платит за киловатт/час – 3,64 рубля.

Амурчане, проживающие в селах, а также жители, владеющие электроплитами, будут платить в первом полугодии – 2,59 рубля за киловатт/час, во-втором полугодии – 2,61 рубля. Сейчас действует тариф – 2,55 рубля за киловатт/час. Ранее стоимость электроэнергии повышалась в Приамурье 1 июля 2018 года.

В октябре Амур.инфо сообщало, что Дмитрий Медведев подписал постановление правительства РФ, позволяющее повысить тарифы ЖКХ в 2019 году в два этапа. Ожидается, что в среднем с 1 января стоимость услуг ЖКХ вырастет на 1,7 процента, с 1 июля – на 2,4 процента.