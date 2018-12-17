Определены места продажи хвойных деревьев в Благовещенске
В Благовещенске определились места, где будут продавать хвойные деревья в преддверии Нового года. По результатам конкурса, живые ели можно будет купить более чем в 30 местах.
Список адресов опубликовала пресс-служба администрации Благовещенска.
|
1-й километр Новотроицкого шоссе
|
50-летия Октября – Текстильная
|
50-летия Октября, 154
|
Амурская – Чайковского
|
Амурская, 108 – Кузнечная
|
Амурская, 58
|
Артиллерийская, 62
|
Горького – Калинина
|
Дьяченко, 1/1
|
Загородная – Горького
|
Игнатьевское шоссе – Кантемирова
|
Игнатьевское шоссе, 13
|
Институтская, 5
|
Институтская, 20/2 – Студенческая
|
Институтская, 6
|
Калинина, 127
|
Калинина, 52 – Горького
|
Калинина, 61 – Красноармейская
|
Кантемирова, 16
|
Красноармейская – 50-летия Октября
|
Лазо – Амурская
|
Лазо, 64
|
Ленина, 154
|
Ленина, 203/3
|
Мухина – Ленина
|
Октябрьская, 146
|
Театральная – Ленина
|
Театральная, 149
|
Театральная, 151
|
Театральная, 234
|
Театральная, 236
|
Чайковского – Ленина
|
Чайковского, 20
|
Шимановского – Ленина
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