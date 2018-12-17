Определены места продажи хвойных деревьев в Благовещенске

Фото: Амур.инфо

В Благовещенске определились места, где будут продавать хвойные деревья в преддверии Нового года. По результатам конкурса, живые ели можно будет купить более чем в 30 местах.

Список адресов опубликовала пресс-служба администрации Благовещенска. 1-й километр Новотроицкого шоссе 50-летия Октября – Текстильная 50-летия Октября, 154 Амурская – Чайковского Амурская, 108 – Кузнечная Амурская, 58 Артиллерийская, 62 Горького – Калинина Дьяченко, 1/1 Загородная – Горького Игнатьевское шоссе – Кантемирова Игнатьевское шоссе, 13 Институтская, 5 Институтская, 20/2 – Студенческая Институтская, 6 Калинина, 127 Калинина, 52 – Горького Калинина, 61 – Красноармейская Кантемирова, 16 Красноармейская – 50-летия Октября Лазо – Амурская Лазо, 64 Ленина, 154 Ленина, 203/3 Мухина – Ленина Октябрьская, 146 Театральная – Ленина Театральная, 149 Театральная, 151 Театральная, 234 Театральная, 236 Чайковского – Ленина Чайковского, 20 Шимановского – Ленина

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#Новый год #праздники

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Александр Авдеев