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17декабря
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сегодня, 15:03 0

Определены места продажи хвойных деревьев в Благовещенске

Определены места продажи хвойных деревьев в Благовещенске
Фото: Амур.инфо

В Благовещенске определились места, где будут продавать хвойные деревья в преддверии Нового года. По результатам конкурса, живые ели можно будет купить более чем в 30 местах.

Список адресов опубликовала пресс-служба администрации Благовещенска.

1-й километр Новотроицкого шоссе

50-летия Октября – Текстильная

50-летия Октября, 154

Амурская – Чайковского

Амурская, 108 – Кузнечная

Амурская, 58

Артиллерийская, 62

Горького – Калинина

Дьяченко, 1/1

Загородная – Горького

Игнатьевское шоссе – Кантемирова

Игнатьевское шоссе, 13

Институтская, 5

Институтская, 20/2 – Студенческая

Институтская, 6

Калинина, 127

Калинина, 52 – Горького

Калинина, 61 – Красноармейская

Кантемирова, 16

Красноармейская – 50-летия Октября

Лазо – Амурская

Лазо, 64

Ленина, 154

Ленина, 203/3

Мухина – Ленина

Октябрьская, 146

Театральная – Ленина

Театральная, 149

Театральная, 151

Театральная, 234

Театральная, 236

Чайковского – Ленина

Чайковского, 20

Шимановского – Ленина

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#Новый год #праздники

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