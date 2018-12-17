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Стартовал новый интернет-проект программы «Сканер» (видео)

Стартовал новый интернет-проект программы «Сканер» (видео)
Фото: www.amur.info

В понедельник, 17 декабря, впервые вышел в эфир новый интернет-проект «Rec: смотри на дорогу!» В двухминутном ролике зрители увидят подборку дорожных историй с видеорегистраторов.

Выпуск составлен из самых заметных, ярких и поучительных моментов ДТП, нарушений правил дорожного движения, попавших в объектив видеорегистраторов и мобильных телефонов подписчиков инстаграм-аккаунта программы «Сканер». Они могут присылать свои записи в директ.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», цель проекта – показать, что даже не самое грубое нарушение правил дорожного движения может привести к серьезным последствиям или же стать и вовсе последним.

Видео разделены на рубрики. Каждый новый выпуск будет выходить раз в неделю. Посмотреть его можно в инстаграм-аккаунте «Сканера» и на новом YouTube-канале Next Week Production, где выходят гороскоп и новостные итоги недели.

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