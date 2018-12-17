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Днем около 13...18 градусов мороза: прогноз погоды в Приамурье на 18 декабря

Днем около 13...18 градусов мороза: прогноз погоды в Приамурье на 18 декабря
Фото: www.instagram.com/help_animals_blg/

В Амурской области 18 декабря установится переменная облачность, местами пройдет слабый снег. Ночью в отдельных районах ожидается туман. Ветер будет дуть с запада и северо-запада со скоростью до 5 метров в секунду, местами усиливаясь до 11 метров в секунду.

Температура ночью по области составит минус 23…28, местами будет минус 33…38. Днем термометры покажут минус 13…18, местами – минус 23…28.

В Благовещенске установится переменная облачность, преимущественно будет без осадков. Западный ветер разгонится до 5-10 метров в секунду. Температура ночью составит минус 24…26, днем – минус 13…15, сообщает Амурский гидрометцентр.

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#погода

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