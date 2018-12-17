Прокуратура избавила амурского труженика тыла от штрафа за нож

В Амурской области оштрафовали 86-летнего пенсионера за то, что он вошел в здание Зейского районного суда со складным ножом. Не согласившись с решением, мужчина обратился в прокуратуру.

По обращению 86-летнего гражданина, проработавшего в тылу всю Великую Отечественную войну, прокуратура Зейского района провела проверку по вопросу законности привлечения его к административной ответственности.

Проверка установила, что 8 ноября текущего года мужчина при входе в здание Зейского районного суда не выполнил законное распоряжение судебного пристава о выдаче запрещенных предметов. В ходе дальнейшего осмотра с применением стационарного металлоискателя у пенсионера в ручной клади обнаружили складной нож. Судебный пристав составил протокол об административном правонарушении за неисполнение законного распоряжения. 14 ноября мировой судья признал пожилого человека виновным и назначил ему наказание в виде штрафа в сумме 500 рублей.

Прокурорская проверка показала, что пенсионер не собирался проносить оружие в здание суда. Он пояснил, что в силу преклонного возраста забыл, что у него в сумке лежит нож. Прокуратура опротестовала решение мирового судьи. В результате постановление о штрафе отменили, производство по делу об административном правонарушении прекратили.

«Права пожилого человека, являющегося участником трудового фронта в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов восстановлены», – сообщает прокуратура Амурской области.