В Благовещенске уничтожили санкционные груши

14 декабря сотрудники управления Россельхознадзора по Амурской области проводили проверку на плодоовощной базе в Благовещенске. В ходе нее было выявлено нарушение.

На территории базы обнаружили запрещенную к ввозу в Россию продукцию – свежие груши неустановленного происхождения. «На момент проверки на коробках отсутствовала маркировка, фитосанитарные и товаросопроводительные документы на продукцию также отсутствовали», – сообщает ведомство. Отмечается, что выявленная продукция – санкционная.

В соответствии с законодательством РФ обнаруженные груши изъяли из оборота и уничтожили механическим способом.

С начала 2018 года было уже 9 случаев выявления ведомством санкционной продукции.