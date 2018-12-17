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17декабря
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сегодня, 14:15 6

В Благовещенске уничтожили санкционные груши

В Благовещенске уничтожили санкционные груши
Фото: rsnamur.ru

14 декабря сотрудники управления Россельхознадзора по Амурской области проводили проверку на плодоовощной базе в Благовещенске. В ходе нее было выявлено нарушение.

На территории базы обнаружили запрещенную к ввозу в Россию продукцию – свежие груши неустановленного происхождения. «На момент проверки на коробках отсутствовала маркировка, фитосанитарные и товаросопроводительные документы на продукцию также отсутствовали», – сообщает ведомство. Отмечается, что выявленная продукция – санкционная.

В соответствии с законодательством РФ обнаруженные груши изъяли из оборота и уничтожили механическим способом.

С начала 2018 года было уже 9 случаев выявления ведомством санкционной продукции.

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#происшествия #торговля

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Комментарии
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  • MalySheff

    MalySheff
    1 час назад

    Лучше б к этому уничтожению механическим способом добавили еще и биохимический (из расчета 10 граммов дрожжей на 10 кг груш)

  • Братеев1

    Братеев1
    1 час назад

    отдали бы в интернат престарелых

  • marcepan

    marcepan
    54 минуты назад

    Или в юнатку

  • Пришлый

    Пришлый
    49 минут назад

    вот только недавно новость была про помощь диким животным....чем эти груши не помощь? нет же, надо уничтожить по букве закона. дэбилы...ть

  • Oldlord

    Oldlord
    31 минута назад

    Санкционные груши неспелые и невкусные!

    Все, кто уничтожал, так и сказали.

  • meneJer

    meneJer
    17 минут назад

    Редакция АИ под вашими фуфло-новостями будут когда нибудь пруфы(доказательства)?

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