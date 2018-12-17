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17декабря
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сегодня, 14:12 0

Благовещенцы задолжали административные штрафы почти на миллион рублей

Благовещенцы задолжали административные штрафы почти на миллион рублей
Фото: www.amur.info

С начала 2018 года на жителей Благовещенска были наложены административные штрафы на сумму 1 709 000 рублей. За это время они заплатили меньшую часть – 720 тысяч. Для борьбы с должниками стартовало оперативно-профилактическое мероприятие «Должник».

С начала текущего года правоохранителями вынесено 7 182 постановления по делу об административном правонарушении, из них 1 360 предупреждений, 2 461 постановление о наложении административного штрафа.

Из них граждане оплатили 1 012 штрафов на сумму 720 000 рублей. В службу судебных приставов направлено 2 253 постановления на сумму 1 420 000, исполнено 723 постановления на сумму 395 000 рублей.

За 11 месяцев 2018 года к административной ответственности по статье «Уклонение от исполнения административного наказания» привлечено 466 граждан. Статья влечет наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного штрафа либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов.

В рамках стартовавшего мероприятия «Должник» особое внимание уделяется выявлению и привлечению к ответственности лиц, уклоняющихся от добровольной уплаты административных штрафов за административные правонарушения.

Информацию о наложенных административных штрафах можно узнать в отделе по исполнению административного законодательства МО МВД России «Благовещенский» по телефону: 44-40-65, сообщает пресс-служба областного управления МВД.

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