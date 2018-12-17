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С Верой в будущее Приморья: по данным СМИ, Щербина уехала за Олегом Кожемяко

С Верой в будущее Приморья: по данным СМИ, Щербина уехала за Олегом Кожемяко
Фото: sakhalin.info

Председатель сахалинского правительства, экс-чиновница Амурской области Вера Щербина подала в отставку после выборов губернатора в Приморье. Она ушла в отпуск с последующим увольнением, сообщает ИА Sakh.com.

Уточняется, что Вера Георгиевна не стала дожидаться официальных данных о победе нового губернатора Приморья, ее давнего соратника – Олега Кожемяко, так как решение председатель сахалинского правительства приняла уже в воскресенье, 16 декабря.

Отъезд Щербины прогнозировался сразу после переезда Кожемяко, однако ее отставку было некому подписать. Но, как сообщает Sakh.com, перевозить вещи в соседний регион она начала практически сразу.

Таким образом, Вера Щербина пополнит список чиновников, которые путешествуют за Олегом Кожемяко из региона в регион. Щербина является неизменной спутницей Кожемяко в правительствах разных регионов еще со времен его руководства Корякским округом. Среди других экс-амурчан, которые вошли в нынешнюю команду нового губернатора Приморья, называют также Сергея Садовникова, Вадима Залозного, Сергея Цыбулина.

Врио губернатора Валерий Лимаренко поблагодарил Щербину за работу и вручил ей цветы.

«Мы видим правительство, работающее эффективно, и нужно сделать так, чтобы движение было только к развитию и в интересах жителей Сахалина и Курил. Веру Георгиевну ждут большие и серьезные дела, и я хочу ее с этим поздравить», — сказал Валерий Лимаренко, вручив коллеге цветы.

Первым заместителем председателя правительства Сахалинской области Вера Щербина стала в сентябре 2015 года. А через несколько месяцев – в январе 2016 года, она была назначена председателем правительства островного региона.

«Хочу поблагодарить за понимание временно исполняющего обязанности губернатора и коллег, которые работали со мной все это время. Мы вместе достигали успехов и преодолевали возникающие трудности. Уверена, что все положительные практики, которые уже внедрены в регионе, будут продолжены», — сказала Вера Щербина.

С чемоданом во Владивосток Вера Щербина отправилась сегодня дневным рейсом. Провожала подругу и коллегу тоже экс-амурчанка – Анна Харченко, министр финансов.

Как сообщало Амур.инфо, в Приамурье Вера Щербина работала в правительстве Амурской области сначала зампредом и министром финансов, а затем стала первым заместителем председателя областного правительства.

После того как теперь уже экс-губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко уехал в Приморье с целью возглавить регион в будущем, на острове сразу начали гадать, кто из его команды отправится вслед за ним. И Веру Щербину называли в числе первых претендентов на переезд.

Уезжая из Приамурья на остров, Кожемяко забрал с собой немало амурчан. Местные СМИ даже подсчитали, что по меньшей мере 2 тысячи человек уехали на Сахалин из Амурской области – это чиновники, их семьи и коммерсанты.

Некоторые из них уехали с острова еще до назначения Кожемяко врио Приморья, некоторые стали постепенно покидать Сахалин после его отъезда. Часть чиновников из амурской команды пока продолжает трудиться на острове.

Фото: sakhalin.info

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#политика #Дальний Восток

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Комментарии
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  • physic1

    physic1
    1 час назад

    Ну держись, приморье!!! Верка едет!!!

  • Братеев1

    Братеев1
    1 час назад

    поехали грабить край

  • Victrix

    Victrix
    1 час назад

    Декабристка...

  • Stat

    Stat
    1 час назад

    Талисман кожемякин....

  • Nikodim

    Nikodim
    1 час назад

    думаю сахалинцам можно учредить новый праздник, 16 декабря - день победы! они знают как праздновать и за что пить )

    в части Щербины - только глупый не догадался, что все будет по одному сценарию. но это мелочи, по сравнению с последствиями такой победы для приморья. эх, а многие на ДВ верили в вас, приморцы.. а вы как в старой, к сожалению, видимо уже забытой, легенде, повелись на троянского КОНя, сами запустили его к себе на территорию...

  • Oldlord

    Oldlord
    1 час назад

  • Кулема

    Кулема
    1 час назад

    Кто бы сомневался...

  • Серго Сергеевич

    Серго Сергеевич
    57 минут назад

    Осталось Гуменюку занять кресло мэра Владивостока и тогда держитесь...

  • Братеев1

    Братеев1
    54 минуты назад

    кочующая банда грабителей регионов

  • Обыкновенный медвежонок

    Обыкновенный медвежонок
    51 минута назад



    С чемоданом во Владивосток Вера Щербина отправилась сегодня дневным рейсом.



    В чемодане очевидно проект постановления о сокращении финансирования полиции Приморья на 50%.

  • добренький

    добренький
    47 минут назад

    Сейчас и там на куралесят.

  • Nexus

    Nexus
    31 минута назад

    дальневосточный санчо панса))

  • Туж2

    Туж2
    21 минута назад

    Кто то периодически ложиться на Гальку.

    Есть самый счастливый человек на Свете..

    А КОН прибывает в Вере..

    З.Ы. Тоже ничё таг...

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