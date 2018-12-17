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17декабря
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Амурчанин подвергся нападению в Чите

Амурчанин подвергся нападению в Чите
Фото: Амур.инфо

В Чите сотрудники батальона ППС задержали двух братьев, подозреваемых в открытом хищении имущества. От их действий, по версии правоохранителей, пострадал житель Амурской области.

Вечером 16 декабря в полицию поступило сообщение от жителя Амурской области. Мужчина рассказал, о происшествии в парке отдыха. Неизвестные причинили амурчанину телесные повреждения, похитили у него мобильный телефон и сумку, где находились деньги, банковская карта, документы.

Сразу наружным нарядам полиции была передана ориентировка с приметами подозреваемых. Экипажем патрульно-постовой службы УМВД России по Чите недалеко от места преступления были задержаны горожане 32 и 37 лет. Как сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю, они и раньше неоднократно попадали в поле зрения правоохранительных органов.

В отношении мужчин возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Подозреваемых поместили в изолятор временного содержания. Сейчас их проверяют на причастность к совершению других преступлений. Полицейские принимают меры к установлению и изъятию похищенного имущества.

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#криминал #происшествия

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