Храм в микрорайоне Благовещенска украсят мозаичные иконы

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Храм святой блаженной Ксении Петербургской в микрорайоне Благовещенска украсят мозаичные иконы. Они создаются помощником настоятеля Александром Курако. Не имеющий художественного образования, Курако специально прошел обучение в Санкт-Петербурге.

Об украшении храма иконами шла речь на встрече «Мозаичных дел мастера», состоявшейся 15 декабря в музее-мастерской народного художника России Александра Тихомирова.

Мозаику делают из смальты – цветного непрозрачного стекла. Смальта отличается глубокими цветами, в известных мозаичных мастерских применяют до 28 тысяч колеров и оттенков. Этот материал превосходит по физическим свойствам обычное стекло. Смальта пропускает через себя свет, но расположенные за ней предметы делает невидимыми и при этом будто светится изнутри. Поверхности, выложенные из смальты, долговечны, прочны, не боятся влаги, низкой температуры и химических веществ.

«Очень кропотливая работа, – рассказал Александр Курако о своем опыте набора иконы святой блаженной Ксении Петербургской, что заняло у мужчины полгода. – Один глаз – около 50 фрагментов! Пришлось обзавестись пинцетиком. И еще научиться точно колоть смальту, ведь нужны были очень маленькие детали. Я сам удивляюсь, как хватало терпения сидеть столько. Утром встаю, сразу же бегу посмотреть на работу. Мозаика затягивает».

Икона получилась размером 60 на 80 сантиметров. Она будет размещена над главным входом в храм. Всего на храме установят три иконы. «Второе и третье изображения украсят противоположную от центрального входа сторону, которая смотрит на Новотроицкое шоссе. Если обратите внимание, там уже подготовлены килоты – своеобразные ниши для икон. Одна – под круглую, между двумя круглыми окнами, на уровне второго этажа, другая – с той же стороны, но в районе первого этажа», – поведал Александр.

На круглой мозаике будет изображена Святая Троица. Часть этой иконы уже готова. А на третьей иконе будет изображена Ксения Петербургская в полный рост – эта работа еще не начата.

Когда все три иконы украсят храм в микрорайоне, Александр Курако затрудняется ответить.

Подробно о встрече «Мозаичных дел мастера» и опыте работы с мозаикой Александра Курако читайте в рубрике «Культпросвет».