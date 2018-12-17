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17декабря
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Объявлен новый конкурс на реконструкцию аэропорта Благовещенска

Объявлен новый конкурс на реконструкцию аэропорта Благовещенска
Фото: Амур.инфо

ФГУП «Администрация гражданских аэропортов» объявила новый конкурс на выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Строительство и реконструкция аэропортового комплекса "Игнатьево"». Документация опубликована на сайте госзакупок. В рамках этого проекта будет построена вторая взлетно-посадочная полоса.

Подрядчика могут определить 28 декабря. Начальная цена контракта не изменилась и составляет примерно 4 миллиарда 214 миллионов рублей. Предполагается, что работы начнутся в 2019 году и завершатся в 2021 году.

Ранее Амур.инфо сообщало, что в начале декабря ФГУП «Администрация гражданских аэропортов» признало несостоявшимся конкурс на реконструкцию аэропортового комплекса «Игнатьево». В протоколе сообщалось, что участник не был признан соответствующим установленным требованиям. Подряд на реконструкцию Благовещенского аэропорта планировала получить компания «Трест Гидромонтаж», которая входит в группу компаний АО «ТЭК Мосэнерго». Она была единственным участником конкурса.

Предполагается, что длина новой полосы составит 3 000 метров, ширина – 55 метров. Параметры существующей полосы, построенной в 1962 году, следующие: длина – 2 800 метров, ширина – 50 метров. Она не обеспечивает безопасность полетов при приеме дальнемагистральных широкофюзеляжных воздушных средств.

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