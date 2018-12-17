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17декабря
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сегодня, 12:30 2

В Приамурье объем построенного жилья снизился на 32,8 %

В Приамурье объем построенного жилья снизился на 32,8 %
Фото: Амур.инфо

Амурстат опубликовал информацию об объемах жилищного строительства в Амурской области в январе-ноябре 2018 года. Как отмечается, объем построенного жилья в регионе снизился.

В январе-ноябре 2018 года на территории Амурской области организациями всех форм собственности было построено 1 814 квартир. Общая площадь жилья составила 101,4 тысячи квадратных метров, или 67,2 % к уровню января-ноября 2017 года.

При этом в январе-ноябре 2017 года по сравнению с уровнем января-ноября 2016 года ввод жилья в регионе был ниже на 9,1 %.

Населением за счет собственных и заемных средств было введено жилья 24,1 % от общего объема, введенного в январе-ноябре 2018 года (год назад – 15,2 %).

Изображение: amurstat.gks.ru

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#строительство

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Комментарии
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  • Братеев1

    Братеев1
    28 минут назад

    все бегут с земли обетованной

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