Благовещенец, пропив бытовую технику, заявил о ее краже

Житель областного центра Приамурья обратился в полицию с заявлением о краже. По словам мужчины, у него из дома пропали стиральная машина, холодильник и другое имущество. Впоследствии оказалось, что бытовая техника действительно пропала, но при деятельном участии заявителя.

Полицейские, получив заявление от псевдопотерпевшего, возбудили уголовное дело. «В ходе расследования выяснилось, что заявитель втайне от супруги продал семейное имущество, а вырученные от реализации денежные средства использовал на приобретение спиртных напитков. В правоохранительные органы молодой человек обратился с целью избежать ссоры с супругой», – уточняет прокуратура Амурской области.

В связи с открывшимися обстоятельствами уголовное дело по факту кражи было прекращено. Одновременно с этим правоохранители возбудили новое уголовное дело – уже в отношении заявителя. Его поступок квалифицировали как ложный донос о совершении преступления. За это мужчине грозит ответственность – от крупного штрафа до лишения свободы на срок до двух лет.