В соцсетях пожаловались на холод в детском отделении Тындинской больницы

Фото: instagram.com

В городском паблике Тынды опубликовано сообщение о том, что в детском отделении и приемном покое холодно, а маленьких пациентов приходится одевать в теплые вещи. Но это не всегда спасает. В самом медучреждении подтверждают низкие температуры только в приемном покое.

«Здравствуйте, опубликуйте, пожалуйста, у себя. В детском терапевтическом отделении, в приёмном покое 13 градусов тепла. Сын, пока лежит под капельницей, мёрзнет в тёплых носках, в кофте и трико с подштанниками. По словам медсестры, никто этим вопросом заниматься не хочет», – сообщение такого содержания разместил у себя паблик tynda_28rus.

В комментариях откликнулись другие жители столицы БАМа, которые также подтвердили, что проблема существует.

«Я, когда там лежал с сыном, привозил собой калорифер и ветродуйку. Потому что там очень холодно в палатах», – написал один из пользователей.

«Все дело в оконных рамах – они уже давно рассохлись и не держат тепло внутри. Медперсоналу предлагают сейчас, в мороз, открывать окна и обклеивать. Только толку с этого не будет, дерево – уже труха. Помнится, когда Черенков (Евгений Черенков – экс-мэр Тынды – Прим.ред.) метил в мэры, целые дома за два дня меняли на пластик в подъездах, здесь, я думаю, тоже не сложно, но желательно летом», – высказала мнение еще одна жительница Тынды.

Между тем в самом лечебном учреждении категорически опровергают, что в детском отделении действительно есть проблемы с температурным режимом.

«Средняя температура 20-21 градус у нас в отделении, при положенных 19-20-ти. Никаких жалоб ни ко мне, ни к дежурному персоналу не поступало. Дети капаются только в детском отделении, в приемном отделении никто не капается из детей. Если кому-то холодно, то надо напрямую претензию высказать заведующей отделением – то есть мне. Я уже буду обращаться к главврачу, если такой вопрос возникнет, но такой вопрос никогда не стоял. И у нас в отделении мамы с ветродуйками и прочими обогревателями никогда в жизни не лежали – это категорически запрещено пожарной инспекцией. Поэтому информация не имеет под собой никакого основания», – прокомментировала ситуацию заведующая детским соматическим отделением Тындинской больницы Наталья Сницаренко.

Насчет приемного покоя главный врач больницы Андрей Козлов подтвердил, что там действительно прохладно.

«В приемном покое, да, достаточно прохладно, но в приемном покое никого не капают, как написано в социальных сетях, тем более детей. Там дверь разбита посетителями. Люди поступают к нам и в состоянии алкогольного опьянения, и те люди, которые не совсем отвечают за свои действия, родственники ночью пытаются прорваться в отделение. Дверь металлическая, ее, бывает, пинают и так далее. И она подлежит замене. Уже заключен договор, но в соответствии с бюджетным кодексом наши все финансовые платежи санкционируются министерством здравоохранения – туда мы обратились сегодня. Сейчас проходит процедура санкционирования. Затем будут изготавливать дверь. Купить готовую нельзя, потому что там нестандартный размер – 1,5 метра», – рассказал главврач.

Точных сроков, когда именно дверь будет заменена, руководитель учреждения назвать затруднился. Уточнил, что это будет зависеть от того, когда в министерстве примут решение, а также от того, как быстро дверь будет изготовлена.

Фото: instagram.com/tynda_28rus/