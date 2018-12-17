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сегодня, 11:50 0

Елизавета Туктамышева рассказала о своем здоровье

Елизавета Туктамышева рассказала о своем здоровье
Фото: instagram.com/liza_tuktik/?hl=ru

Елизавета Туктамышева, бронзовый призер финала Гран-при-2018, не сможет выступить на чемпионате России. Причиной этому стала пневмония, которая развилась у спортсменки после соревнований в Ванкувере.

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева сообщила, что состояние ее здоровья улучшилось. Об этом она написала в своем Instagram-аккаунте. Также она сообщила, что не едет на чемпионат России.

«Друзья, мне уже намного лучше, спасибо за заботу и добрые слова», – написала Туктамышева.

12 декабря стало известно, что 21-летняя фигуристка была госпитализирована с воспалением легких. Из-за болезни она будет вынуждена пропустить чемпионат России, который стартует 19 декабря в Саранске.

9 декабря Туктамышева заняла третье место в финале мирового Гран-при. Первое место досталось японке Рики Кихира. Второе – российской фигуристке Алине Загитовой.

Некоторые предположили, что пневмония – это только предлог. Спортсменка на самом деле якобы могла испугаться серьезной конкуренции на чемпионате России, выступить неудачно и не пробиться на первенство Европы. По мнению скептиков, в свои 21 Туктамышева под предлогом болезни могла задуматься о красивом завершении карьеры. Однако данный взгляд не нашел отклика среди общественности, сообщает «Газета.ру».

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#здоровье #спорт

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