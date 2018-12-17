Елизавета Туктамышева рассказала о своем здоровье

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева сообщила, что состояние ее здоровья улучшилось. Об этом она написала в своем Instagram-аккаунте. Также она сообщила, что не едет на чемпионат России.

«Друзья, мне уже намного лучше, спасибо за заботу и добрые слова», – написала Туктамышева.

12 декабря стало известно, что 21-летняя фигуристка была госпитализирована с воспалением легких. Из-за болезни она будет вынуждена пропустить чемпионат России, который стартует 19 декабря в Саранске.

9 декабря Туктамышева заняла третье место в финале мирового Гран-при. Первое место досталось японке Рики Кихира. Второе – российской фигуристке Алине Загитовой.

Некоторые предположили, что пневмония – это только предлог. Спортсменка на самом деле якобы могла испугаться серьезной конкуренции на чемпионате России, выступить неудачно и не пробиться на первенство Европы. По мнению скептиков, в свои 21 Туктамышева под предлогом болезни могла задуматься о красивом завершении карьеры. Однако данный взгляд не нашел отклика среди общественности, сообщает «Газета.ру».