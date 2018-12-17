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сегодня, 11:53 11

По планам Минздрава россияне должны за 5 лет уменьшить потребление алкоголя на 10 %

По планам Минздрава россияне должны за 5 лет уменьшить потребление алкоголя на 10 %
Фото: Амур.инфо

Минздрав намерен создать методику, которая учтет весь алкоголь, выпитый россиянами, в том числе незарегистрированный. По новой концепции ЗОЖ, россияне должны за 5 лет уменьшить потребление алкоголя на 10 %, сообщает РБК.

Министерство здравоохранения подготовило свою часть национального проекта «Демография» – «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек». В проекте документа прописан план по привлечению жителей России к занятиям спортом и правильному питанию с 2019 по 2024 год. Стоимость проекта – 3,7 миллиарда рублей.

К 2024 году, по плану Минздрава, россияне должны курить почти на 30 % меньше. Потребление сигарет должно снизиться с 1,5 тысячи на одного человека в год до 1,15 тысячи. Ожидается, что потребление алкоголя уменьшится с 6,6 литра на человека в год до 6 литров. По официальным данным, с 2010 года россияне стали пить почти на 26 % меньше. Тогда потребление алкоголя на душу населения составляло 8,9 литра.

Также Минздрав предлагает разработать методику оценки среднедушевого потребления алкоголя, она будет утверждена 31 мая 2019 года. «В основном методики предусматривают подсчет продаж, и они не дают всей картины. В новой же методике мы учтем более широкий спектр данных для анализа, включая смертность из-за причин, наиболее тесно ассоциированных с потреблением алкоголя. Это позволит оценить, в том числе и потребление нелегального алкоголя», – пояснили РБК в ведомстве.

Ранее Амур.инфо сообщало, что Амурская область стала одним из регионов страны, в котором жители наиболее подвержены вредным привычкам. Регион занял 73 место из 85. Рейтинг регионов России по отсутствию вредных привычек подготовило агентство РИА Рейтинг по данным Росстата и Генеральной прокуратуры РФ.

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#здоровье #российская власть

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Комментарии
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  • Братеев1

    Братеев1
    1 час назад

    минздрав будет меньше пить

  • Nikodim

    Nikodim
    1 час назад

    вот после всех чудачеств власти с пенсионным возрастом, налогами и прочими "заботами" о гражданах, после того, как некоторые рьяные представители власти неожиданно высказали свое настоящее мнения о народе (советы о том, сколько нужно и чем питаться, зачем детей рожают, ведь никто не просит и т.п.), смотришь на вроде бы хорошую инициативу о заботе за здоровьем нации, но интуитивно предполагаешь, что где-то нас опять облапошат. пить и курить мы и так со временем станем меньше, так как доходы все падают и падают, уже не до "хорошего" (всмысле, вредного), но как только государство начнет проявлять дополнительное усердие по снижению вреда для здоровья, опять какая-то хрень вылезет. от чего нас еще хотят "защитить"?

  • ay

    ay
    1 час назад

    Братеев1минздрав будет меньше пить


    Пффф. Народнаселение будет больше платить.

  • anschutka

    anschutka
    1 час назад

    Сократить на 10% поголовье чиновников минздрава, тогда и на медицину деньги найдутся.

    А основа здорового питания, имхо - наличие денег на качественные продукты, а не на калории.

  • full

    full
    1 час назад

    Мистер Фикс, у вас есть план?

  • Oldlord

    Oldlord
    1 час назад



    ~~россияне должны за 5 лет уменьшить



    По любому!

    Ибо за пять лет и народонаселение России уменьшится на очередные 10%.

    И слово "должны" напрягает.

  • Touareg

    Touareg
    1 час назад

    Пить будут меньше, когда уровень жизни будет выше. Но так как улучшения уровня жизни не предвидится, то пить будут меньше только на бумаге, потому что бумага учитывает только легальный алкоголь, который обычным людям с каждым годом всё больше становится не по карману, зато по факту пить будут столько же, либо ещё больше, чем сейчас, за счёт самогона и нелегального бухла.

  • atasy

    atasy
    55 минут назад

    Судя по нынешней обдираловке,пить будет не на что

  • Хмык

    Хмык
    54 минуты назад

    И есть будут меньше на 20%

  • Разиня

    Разиня
    45 минут назад

    Хмык

    И есть будут меньше на 20%



    Так уже.

    Сказали же, мол, сильно толстеет народ, надо сахару им поубавить.

    Ну а Хлебо-булошные уже давно заменены на "Заливной хлеб" из гавна вперемешку с опилками. Зато урожаиии...... всю Европу кормим.

  • Kadet_84

    Kadet_84
    7 минут назад

    Вот почитаешь некоторые комментарии, складывается такое впечатление, что народ только и живёт с одной целью, где бы и чего бы напиться, да ещё и "на халяву"...

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