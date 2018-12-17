По планам Минздрава россияне должны за 5 лет уменьшить потребление алкоголя на 10 %

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Министерство здравоохранения подготовило свою часть национального проекта «Демография» – «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек». В проекте документа прописан план по привлечению жителей России к занятиям спортом и правильному питанию с 2019 по 2024 год. Стоимость проекта – 3,7 миллиарда рублей.

К 2024 году, по плану Минздрава, россияне должны курить почти на 30 % меньше. Потребление сигарет должно снизиться с 1,5 тысячи на одного человека в год до 1,15 тысячи. Ожидается, что потребление алкоголя уменьшится с 6,6 литра на человека в год до 6 литров. По официальным данным, с 2010 года россияне стали пить почти на 26 % меньше. Тогда потребление алкоголя на душу населения составляло 8,9 литра.

Также Минздрав предлагает разработать методику оценки среднедушевого потребления алкоголя, она будет утверждена 31 мая 2019 года. «В основном методики предусматривают подсчет продаж, и они не дают всей картины. В новой же методике мы учтем более широкий спектр данных для анализа, включая смертность из-за причин, наиболее тесно ассоциированных с потреблением алкоголя. Это позволит оценить, в том числе и потребление нелегального алкоголя», – пояснили РБК в ведомстве.

Ранее Амур.инфо сообщало, что Амурская область стала одним из регионов страны, в котором жители наиболее подвержены вредным привычкам. Регион занял 73 место из 85. Рейтинг регионов России по отсутствию вредных привычек подготовило агентство РИА Рейтинг по данным Росстата и Генеральной прокуратуры РФ.