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В Благовещенске водитель устроил ДТП на угнанном авто и скрылся

В Благовещенске водитель устроил ДТП на угнанном авто и скрылся
Фото: instagram.com/blag_dtp

В Благовещенске госавтоинспекторы задержали водителя микроавтобуса, скрывшегося с места ДТП. Оказалось, что мужчина управлял машиной, находящейся в угоне.

16 декабря сотрудникам ГИБДД Благовещенска поступила информация о том, что в районе дома по улице Строителей водитель микроавтобуса совершил ДТП, связанное со съездом с проезжей части и наездом на дерево, и скрывается с места происшествия. Незамедлительно на место был направлен экипаж ДПС ГИБДД.

Эту машину полицейские обнаружили в районе дома № 109/1 по улице Строителей. Как сообщает пресс-служба УМВД России по Амурской области, правоохранители подали водителю знак об остановке с помощью сигнального громкоговорящего устройства. Тот, однако, заметив патрульный автомобиль, требование не выполнил и продолжил движение. После непродолжительного преследования микроавтобус был остановлен.

Водитель машины при задержании оказал сопротивление сотрудникам ГИБДД, поэтому к нему применили физическую силу и наручники.

За рулем находился гражданин 1983 года рождения. В отношении него составлены административные материалы. Установлено, что автомобиль угнан. По данному факту возбудили уголовное дело.

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#ДТП #криминал #происшествия #транспорт

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