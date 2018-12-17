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В ОКЦ 150 юных гимнасток показали уровень своей подготовки

В ОКЦ 150 юных гимнасток показали уровень своей подготовки
Фото: www.amur.info

В минувшие выходные в Благовещенске прошли состязания по художественной гимнастике. Участницы студии «Грация», начиная с пятилетнего возраста, выступали на малой сцене Общественно-культурного центра, где и базируется студия.

Руководитель «Грации» Марина Добромыслова пояснила, что, поскольку, их студия относится к культурному учреждению, то спортивные соревнования в чистом виде они не проводят. Однако, решили организовать большой смотр умений своих воспитанников. Чтобы дети могли показать родителям, чему научились за годы обучения (самые старшие учатся уже девять лет) и посостязаться друг с другом. К тому же, с помощью соревнований самых младших готовят к сцене и будущим выступлениям.

«В первый день выступали самые младшие участники, дети первого года обучения, – пояснила Марина Ивановна. – Раньше для них мы устраивали только зачеты, но в этом году вывели их на сцену. Всего в конкурсе участвовали 75 детей от 5 до 7 лет, поделенные на шесть команд».

Девочки выполняли нормативы общей физической подготовки. Их проверяли на силу, ловкость, прыгучесть, растяжку.

Во второй день участвовали старшие воспитанники «Грации» – с 9 до 15 лет. Самые старшие занимаются в студии уже девятый год. Для них задания были уже гораздо более сложные элементы: перевороты, колеса, ласточку, сложные прыжки. Самые старшие выступили с показательными номерами.

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#дети #конкурсы

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