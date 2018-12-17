Приамурье посетил католический епископ из Иркутска

Амурскую область посетил ординарий Римско-католической епархии святого Иосифа в Иркутске Кирилл Климович. В Благовещенске епископ встретился с архиепископом Благовещенским и Тындинским Лукианом. Встреча состоялась 11 декабря в загородной резиденции правящего архиерея в поселке Новинка.

«В рамках визита католический епископ посетил управляющего Благовещенской епархии Русской православной церкви, на канонической территории которой совершает свою деятельность. Архиереи обсудили религиозную ситуацию в Приамурье, а также наметили пути социального взаимодействия православных и католиков в регионе», – пишет о визите Кирилла Климовича «Благинформ».

Фото: blaginform.ru

Как отмечается, ординарий приехал в Амурскую область, чтобы посетить католические приходы. В приходе Преображения Господня Римско-католической церкви в Благовещенске ИА «Амур.инфо» рассказали, что в регионе есть два католических прихода – в областном центре (улица Зейская, 237Б) и в городе Свободный.

Визит ординария продлился с 10 по 12 декабря. В Свободный он съездить не успел, а в Благовещенске навестил не только местный приход, но и мужской и женский католические монастыри.

«Раз в год он приезжает, смотрит, выслушивает наши пожелания, просьбы. Дает какие-то свои указания. Такой деловой визит. Но, в первую очередь, он, конечно, приехал навестить прихожан», – рассказали в приходе Преображения Господня Римско-католической церкви в Благовещенске.